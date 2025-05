Bị khởi tố vì dùng sổ đỏ giả đi công chứng để vay tiền 02/05/2025 08:15

Ngày 2-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can PTK (SN 1979, thường trú tại TDP Phần Thất, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bà K tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân nên tháng 12-2024, T lên mạng xã hội đặt làm giả một sổ đỏ với mục đích để thế chấp, vay tiền của người khác.

Đến ngày 23-12-2024, K đã sử dụng sổ đỏ giả trên đến liên hệ, thỏa thuận, thế chấp vay 100 triệu đồng của một người dân sống tại phường Phổ Ninh, TX Đức Phổ.

Tuy nhiên, khi bà K mang sổ đỏ giả này đến Văn phòng công chứng để yêu cầu chứng thực, hoàn tất các thủ tục để nhận tiền của người cho vay thì bị phát hiện dùng giấy tờ giả. Ngay sau đó, Công an phường Nguyễn Nghiêm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan phát hiện, xử lý. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.