Nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang bị khởi tố 06/12/2024 12:31

(PLO)- Ông Nguyễn Bảo Trung, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 6-12, nguồn tin của PLO cho biết cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bảo Trung- Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trung bị khởi tố vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trung và lệnh này đã được VKSND Tối cao có quyết định phê chuẩn.

Ông Nguyễn Bảo Trung, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang).

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Qua đó, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ.