Nguyên nhân gây mưa bất ngờ ở TP.HCM chiều 9-1

(PLO)- Theo dự báo, đến ngày 16-1 và 17-1 mưa có xu hướng gia tăng trở lại ở Nam bộ.

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 9-1 mưa xuất hiện ở một số địa điểm trên địa bàn TP.HCM như quận Tân Bình, quận 5, TP Thủ Đức… Theo quan sát, cơn mưa nhỏ không gây ngập úng các tuyến đường.

Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa ở khu vực là do rãnh áp thấp xích đạo có trục qua 6-8 độ vĩ Bắc hoạt động không mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình mạnh trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ.

“Nguyên nhân chính vẫn là rãnh áp thấp 6-8 độ vĩ Bắc, trên vùng biển phía Nam vẫn tồn tại vùng xoáy thấp, tạo hội tụ ẩm, đẩy ẩm từ biển vào đất liền, gây nhiều mây cả ngày, có mưa tại một số tỉnh ở Nam bộ và TP.HCM”- ông Quyết thông tin.

Theo dự báo, đêm 9-1 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm 10-1 có nơi có sương mù nhẹ. Trong ngày 10-1 có lúc giảm mây và nắng. Nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực phổ biến 22-24 độ C, riêng phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo từ hai đến bảy ngày tới, thời tiết Nam bộ ngày nắng gián đoạn, mưa giảm, chiều và đêm có mưa vài nơi. Đến ngày 16-1 và 17-1 mưa có xu hướng gia tăng trở lại.

NGUYỄN CHÂU