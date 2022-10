Nguyên nhân nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi bị nhóm bạn đánh hội đồng

(PLO)- Nghe người khác nói Q dùng số điện thoại của mình để đặt hàng nên P đã rủ nhóm nữ sinh cùng trường nhiều lần hẹn gặp để đánh Q.

Sáng 23-10, ông Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết UBND xã Bình Chánh đã có báo cáo cụ thể vụ việc một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra tại địa phương.

Trước đó, ngày 7-10, em KDP (lớp 8, trường THCS Bình Chánh) nhận được đơn hàng do shipper giao. Tuy nhiên, đơn hàng này không phải đơn của P. đặt nên P. bị shipper mắng chửi.

Sau đó, P. nghe người khác nói em BNQ (lớp 7, trường THCS Bình Chánh) đã dùng số điện thoại của P. để đặt hàng nên P. gặp Q. ở căn tin của trường để nói rõ sự việc.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 18-10, P. cùng bảy học sinh khác (cùng trường) gặp Q. và hẹn đánh nhau. Khoảng 15 giờ 20 phút, tất cả kéo đến bờ đê ngăn mặn thuộc thôn Bình An Nội. Lúc này, em MBQ (lớp 7) tát vào mặt Q. hai cái, còn một em khác dùng điện thoại để ghi hình. Sau đó, cả nhóm đi về, rủ nhau lên trường chơi.

Tuy nhiên, sau đó trên đường đến trường nhóm này lại gặp Q. trên đường về và tiếp tục hẹn ra khu vực bờ đê để đánh nhau. Đến nơi, bốn em cùng đánh Q., một học sinh dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Đến 16 giờ ngày 18-10, học sinh này gửi video lên facebook của nhóm. Sau đó, đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người đã phẫn nộ hành động của nhóm nữ sinh, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Bình Chánh đã xác minh thông tin, gặp Hiệu trưởng Trường THCS Bình Chánh để trao đổi, đồng thời mời các học sinh liên quan đến để làm việc.

Qua trao đổi, nhà trường xin được làm việc với phụ huynh các em, do đó công an xã để trường tổ chức làm việc. Đến ngày 21-10, gia đình em Q. phát hiện đoạn video loan truyền trên mạng xã hội đã có đơn trình báo nhờ công an can thiệp, giải quyết vụ việc.

Công an xã Bình Chánh đã tiếp nhận đơn, triệu tập những người liên quan để tìm hiểu thông tin. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

