Nguyên nhân tử vong thật sự của nạn nhân người Trung Quốc ở quán karaoke An Phú? 18/10/2024 17:13

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan, vẫn đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong, được phát hiện trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Theo nguồn tin, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra, nhiều khả năng đây không phải là vụ án mạng.

Cái chết bất thường của nạn nhân được phát hiện trong quán karaoke An Phú bỏ hoang sau vụ hỏa hoạn khiến 32 người thiệt mạng vẫn đang là sự việc thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận cho tới thời điểm hiện tại. Cập nhật quá trình điều tra, cho tới thời điểm này, thi thể trong quán karaoke An Phú có liên quan đến án mạng hay không vẫn chưa có kết luận cuối cùng, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.