Nguyên nhân vụ sập cầu treo ở Nghệ An làm chết trâu 24/04/2024 12:50

Sáng 24-4, Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về vụ sập cầu treo Kẻ Nính (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Cầu treo Kẻ Nính bị sập làm một con trâu chết.

Trước đó, trưa 6-3, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối hai bản Kẻ Nính và Đình Tiến (xã Châu Hạnh) bất ngờ bị sập. Rất may thời điểm sập cầu treo không có người và xe máy đi qua cầu. Vụ sập cầu treo làm một con trâu của người dân địa phương đang gặm cỏ dưới bãi bồi bên bờ sông chết tại chỗ.

Công trình cầu treo Kẻ Nính được đầu tư xây dựng để thay thế bến đò Kẻ Nính. Cầu khởi công xây dựng vào năm 2013 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Đến năm 2022, do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ đã gây sạt lở mái taluy phải của mố M2 (phía bờ tả sông Hiếu) với khối lượng trên 1.000 m3, vỡ hộp bảo vệ thanh neo, nứt, gãy và sụt lún một phần mặt đường bê tông đầu cầu mố M2, thanh neo cáp mố M2 phía hạ lưu bị nghiêng.

Hiện trường vụ sập cầu treo Kẻ Nính.

Thời điểm đó, UBND huyện đã thực hiện cấm đường, đặt biển cảnh báo và thông báo, cử người trực gác cấm người và phương tiện lưu thông trên cầu, đồng thời, báo cáo sự việc lên cấp trên.

Tháng 10-2022, Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra tình trạng hư hỏng cầu treo Kẻ Nính và kiến nghị đóng hai đầu không cho người và phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Ngày 22-9-2023, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí để huyện Quỳ Châu sửa chữa cầu treo Kẻ Nính.

Sau khi UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo Kẻ Nính và đang trong thời gian chờ được cấp nguồn kinh phí thì xảy ra sự cố sập cầu.

Công trình cầu treo Kẻ Nính đã bị xuống cấp, hư hỏng từ mấy năm trước nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa rồi bị sập cầu.

Theo Sở GTVT tỉnh Nghệ An, nguyên nhân dẫn đến sập cầu là: “Do đất nền đường đầu cầu phạm vi dưới thanh neo bị sụt lún làm thanh neo phía hạ lưu mố neo M2 bị chuyển vị, gãy sập, làm dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp phía hạ lưu mố M2 chuyển vị theo phương ngang, gây mất ổn định trụ tháp, làm sập toàn bộ nhịp treo của cầu treo Kẻ Nính”.

Tại hiện trường cho thấy, toàn bộ các kết cấu, gồm các trụ thép cổng cầu, cáp treo, kết cấu nhịp treo bị đổ sập toàn bộ xuống lòng sông. Hai nhịp dẫn hai bên và phần thân trụ bằng bê tông cốt thép của trụ cổng đang giữ nguyên vị trí.

Cầu treo Kẻ Nính sập xuống sông.

Nền và mặt đường đầu phía mố nhịp dẫn M2 (phía bản Kẻ Nính) bị sụt lún. Phạm vi nền, mặt đường dài khoảng 40m từ sau đuôi mố M2 về phía mố neo bị sụt lở gần như hoàn toàn, trượt ngang xuống chân ta luy phía hạ lưu sông. Tổ hợp thanh neo phía hạ lưu mố neo M2 bị gãy sập xuống theo đất nền phía dưới, tổ hợp thanh neo phía thượng lưu đang nằm nguyên vị trí. Các hộp bảo vệ chốt neo cáp với thanh neo bằng gạch xây bị sập vỡ hoàn toàn.

Các hạng mục nền, mặt đường và các mố neo phía mố nhịp dẫn M1 (phía đi quốc lộ 48) cơ bản giữ nguyên trạng, không bị hư hỏng. Các hộp bảo vệ chốt neo cáp với thanh neo bằng gạch xây bị vỡ phần trên do dây cáp chủ quăng quật.

Sau khi xảy ra vụ sập cầu treo Kẻ Nính, công an cũng đã vào cuộc thu thập hồ sơ, điều tra vụ việc.

Ngày 12-4, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản giao Sở GTVT Nghệ An chủ trì, phối hợp các bên liên quan để hướng dẫn UBND huyện Quỳ Châu thực hiện đúng các quy trình, thủ tục hiện hành trước khi thực hiện thu dọn hiện trường.