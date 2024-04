Nghệ An: Bỏ tên Đôi Hậu, gợi ý tên mới Quỳnh An sau sáp nhập, xã Quỳnh Đôi đang họp bàn 20/04/2024 18:34

(PLO)- Xã Quỳnh Hậu đồng ý sáp nhập vào xã Quỳnh Đôi và đồng ý với tên xã Quỳnh An (mới) nhưng xã Quỳnh Đôi đang họp bàn... chưa xong.

Liên quan đến việc tỉnh Nghệ An chưa chấp nhận tên xã Đôi Hậu và yêu cầu huyện báo cáo lại, ngày 20-4 huyện Quỳnh Lưu đã đưa ra gợi ý tên xã Quỳnh An cho hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu.

Cổng làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Cả người dân và lãnh đạo xã Quỳnh Hậu đều cho rằng tên xã mới là Quỳnh An khá “hay” khi vẫn giữ được cái tên “Quỳnh”. Cũng có người dân cho rằng Quỳnh gắn liền với địa danh Làng Quỳnh , biển Quỳnh và là tên của huyện Quỳnh Lưu.

Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng cần giữ tên xã Quỳnh Đôi - bởi đây là địa danh vốn nổi tiếng cả nước. Người dân xã Quỳnh Hậu cũng đồng ý với chủ trương sáp nhập nhưng về tên gọi sau sáp nhập thì không đồng ý đổi thành xã Đôi Hậu hoặc Quỳnh Đôi.

Đối với việc đổi tên xã Quỳnh Đôi thành xã Quỳnh An, chiều 20-4, trả lời PV qua điện thoại, ông Hồ Bảo Thông, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, cho biết hiện vấn đề đang họp bàn nên chưa có thông tin.

Như vậy, nếu xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chấp thuận tên gọi mới sau sáp nhập là Quỳnh An thì UBND huyện Quỳnh Lưu sẽ làm công văn báo cáo về việc điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính (ĐVHC) sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An…

Trung tâm xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An khá khang trang.

Trước đó, sáng 17-4, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết đề án sắp xếp ĐVHC của tỉnh hiện đang ở bước góp ý, xây dựng. Theo lộ trình, sau khi cấp tỉnh thông qua đề án, duyệt nội dung dự thảo và giao cho các huyện tuyên truyền thì khi đó huyện Quỳnh Lưu sẽ xuống lấy ý kiến nhân dân.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng thông tin Quỳnh Hậu đông dân số hơn Quỳnh Đôi. Do đó, khó khăn nhất bây giờ là làm thế nào để hai xã cùng đồng thuận.

"Trước đây, chúng tôi gợi ý, tư vấn cho hai xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi thành Quỳnh Anh nhưng cán bộ, đảng viên và người dân không đồng tình. Lý do, Quỳnh Anh ngày xưa là Quỳnh Đôi với Quỳnh Thanh chứ không có Quỳnh Hậu” - ông Dinh nói.

Trung tâm thể thao xã Quỳnh Đôi.

Như PLO đã đưa tin, ngày 9-4, UBND huyện Quỳnh Lưu có công văn điều chỉnh tên gọi của ĐVHC sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trong công văn, UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025 (BCĐ), UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho điều chỉnh tên gọi các ĐVHC mới trên địa bàn huyện sau khi sắp xếp lại.

Trong đó, đối với việc sắp xếp ĐVHC xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Đôi, huyện đã đề nghị được điều chỉnh tên ĐVHC mới từ xã Quỳnh Đôi thành xã Đôi Hậu (mới).

Việc này đã tạo ra những ý kiến trái chiều. Đồng thời, tỉnh Nghệ An cũng chưa chấp nhận theo công văn đề nghị điều chỉnh của huyện Quỳnh Lưu và yêu cầu huyện rà soát, báo cáo lại.