Hình ảnh dàn siêu xe diễn tập đón, dẫn đoàn khách quốc tế 13/04/2025 12:33

Tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 14 và 15-4.

Cũng theo dự kiến, từ ngày 14 đến 17-4, Việt Nam đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”. Đây là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh quy mô lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026.

Tham dự hội nghị sẽ có khoảng 800-1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo các nước thành viên P4G và khách mời là các nước, tổ chức quốc tế và các tập đoàn, quỹ đầu tư có ảnh hưởng trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Căn cứ tính chất, tầm quan trọng của các sự kiện, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của hai sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng này.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu các đơn vị của Công an TP phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực sự nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt, không được chủ quan.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị tập trung phương tiện thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo huy động tối đa lực lượng, bố trí tại tất cả khu vực diễn ra các hoạt động của đoàn khách quốc tế, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, không để xảy ra bất kỳ thiếu sót nào...

Các đơn vị trực tiếp tham gia công tác bảo vệ được yêu cầu tổ chức, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, nhất là trong công tác nắm tình hình, chủ động, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong giải quyết các tình huống cụ thể.

Cạnh đó, thực hiện phương án diễn tập giả định, tối 12-4, dàn mô tô đặc chủng của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp các lực lượng thuộc Bộ Công an diễn tập đón, dẫn đoàn khách quốc tế từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận buổi diễn tập:

Dàn xe mô tô đặc chủng của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp các lực lượng thuộc Bộ Công an tổ chức diễn tập đón, dẫn đoàn khách quốc tế từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội.

Đội mô tô dẫn đoàn được triển khai theo hình mũi tên gồm ba xe đi trước, bốn xe đi sau. Tốp ba xe đi trước làm nhiệm vụ mở đường, dừng các xe đi qua giao lộ, còn các xe đi sau sẽ "khóa đuôi", không cho các phương tiện khác xâm nhập đoàn.

Công tác diễn tập được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản từ những khâu đầu tiên. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện động tác chỉ huy giao thông nhanh, dứt khoát và phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng mặt đất, thông tin…



Đoàn xe diễn tập đi qua nhiều cung đường khác nhau.

Tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam (ngày 14 và 15-4).

Việc diễn tập diễn ra dưới thời tiết mưa nặng hạt.

Việc phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng được thực hiện đồng thời trong phương án diễn tập.