Nguyên Trưởng Công an, Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên, Tây Ninh bị bắt 07/12/2024 11:37

(PLO)- Nguyên Trưởng, Phó trưởng Công an huyện Tân Biên và Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam.

Theo nguồn tin của PLO, ngày 6-12 Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Trưởng Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Minh Phụng (nguyên Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Hứa Thị Kim Ngân (Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Tây Ninh, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên).

Các bị can bị bắt để điều tra về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo quy định tại điều 369 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can trong quá trình thực hiện công vụ của mình đã bỏ qua, không xử lý hình sự đối với các đối tượng có hành vi buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.