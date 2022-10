Nguyên trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bị kỷ luật

(PLO)- Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TPHCM bị kỷ luật, cách hết các chức vụ trong Đảng.

Ngày 27-10, một nguồn tin xác nhận, Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM vừa bị Đảng ủy Công an TP.HCM thi hành kỷ luật.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Nam bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nam, mang cấp hàm đại tá, từng là Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM. Đây cũng là thời gian ông được xác định có những sai phạm trong công tác.

Vi phạm của cựu Trưởng Phòng PC02 được xác định là vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Những vi phạm của ông Nam được xác định rất nghiêm trọng. Liên quan đến những vi phạm này có một số cán bộ, Đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác.

Ông Nguyễn Đăng Nam, nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, sau đó đổi phiên hiệu thành PC02), Công an TP.HCM hồi năm 2017, lúc đó mang hàm thượng tá. Sau khoảng hai năm, ông Nam được nâng bậc hàm lên đại tá.

Đến tháng 1-2022, ông Nam được điều động từ vị trí Trưởng Phòng PC02 sang giữ ᴄhứᴄ Trưởng phòng Xâу dựng phong trào bảo ᴠệ an ninh tổ quốᴄ - Công an TP.HCM.

Hồi 9-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp Trung đoàn cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá một sòng bạc lớn tại một khu đất nằm ven đường Võ Văn Kiệt, quận 6 do Nguyễn Minh Thành (ngụ quận 6) cầm đầu. Thời điểm này, ông Nam đang là Trưởng Phòng PC02.

Sau đó một tháng, Công an TP.HCM đã đình chỉ công tác nhiều cán bộ công an thuộc Công an quận 6 và Phòng PC02 để làm rõ.

NGUYỄN TÂN