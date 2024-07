Nhà đầu tư đồng loạt chốt lời, giá vàng thế giới hạ sâu 09/07/2024 08:25

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, 9-7, giá vàng thế giới hạ sâu trên thị trường New York. Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường New York (tương đương khoảng 4h sáng giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay hạ 1,4% xuống 2.357,88USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai mất 1,4% và đóng cửa ở mức 2.363,5USD/ounce.

Dòng tiền chuyển một phần từ vàng sang cổ phiếu

Vào phiên ngày thứ Sáu tuần trước (ngày 5-7), giá vàng thế giới từng lên ngưỡng 2.388,6USD/ounce, cao nhất tính từ ngày 22-5.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ RJO Futures, ông Bob Haberkorn, nhận xét: “Có dấu hiệu cho thấy các hoạt động chốt lời đang diễn ra, đồng thời thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng điểm trở lại, có thể thấy có lượng tiền nhất định đang chuyển từ thị trường cổ phiếu sang thị trường vàng”.

Phiên ngày đầu tuần, chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ lập ngưỡng kỷ lục mới khi nhà đầu tư đồng loạt tăng mua cổ phiếu.

Tuy nhiên cũng theo ông Haberkorn, giá vàng thế giới trong những phiên liền trước tăng bởi những kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất sớm hơn so với kỳ vọng trước đây. Kết quả các cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất trong tháng 9-2024 và rồi sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 11 và tháng 12-2024. Tất cả yếu tố này sẽ có lợi cho giá vàng thế giới trong thời gian ít nhất vài tuần tới.

Số liệu mới công bố vào tuần trước cho thấy thị trường lao động trì trệ sẽ khiến cho Ngân hàng Trung ương Mỹ sớm hạ lãi suất.

Thị trường đang dự báo khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9-2024 khoảng 71%, cao hơn hẳn so với khoảng thời gian trước.

Trưởng bộ phận phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, bà Kyle Rodda, nhận xét: “Nếu bạn thấy số liệu lạm phát phát đi thông điệp suy giảm, môi trường đó sẽ có lợi cho giá vàng”.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ quan tâm đến phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước quốc hội Mỹ, những bình luận chính sách của một số quan chức trong chính phủ Mỹ cũng như số liệu lạm phát Mỹ.

Giá vàng nhẫn tăng khá mạnh, tỷ giá USD hạ nhiệt

Tại thị trường trong nước, cập nhật vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC đã liên tục duy trì trong mức 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) suốt từ phiên ngày 6-6. Chênh lệch mua vào – bán ra đến 2 triệu đồng/lượng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đối với người mua vàng.

Cũng là vàng miếng 999.9, giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 74,6 – 76,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua vào – bán ra 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 75,18 – 76,48 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua vào – bán ra 1,3 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn như vậy đã tăng 300 nghìn đồng/lượng so với mức đóng cửa của phiên liền trước.

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên ngày hôm qua, quy đổi ra giá vàng trong nước tương đương khoảng 73 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD đang hạ cả trên thị trường chính thức lẫn thị trường tự do. Tỷ giá bán đồng USD tại Vietcombank hiện ở mức 25.455 đồng Việt Nam/USD trong khi nhiều phiên trước đó tỷ giá đồng USD liên tục ở mức 25.458 đồng Việt Nam/USD.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.243 đồng Việt Nam/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá đồng USD giao dịch ở mức 25.670 - 25.770 đồng Việt Nam/USD, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 26.000 đồng Việt Nam/USD ở một vài thời điểm trong tuần trước.