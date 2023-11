Nhạc sĩ Giáng Son công bố dự án hát các sáng tác của chính mình

(PLO)- Trong dự án âm nhạc Giáng Son - Sing my sol, ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son là người thể hiện những sáng tác của mình ở nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.

Ngày 16-11, ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son đã công bố dự án âm nhạc Giáng Son - Sing my sol.Dự án gồm chín ca khúc là các sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son cho chính chị thể hiện.

Theo Giáng Son, chín bài được chọn vào album là những bài mà cô thấy phù hợp, thể hiện được. Đó là những ca khúc từ thời kỳ đầu được viết năm 16 tuổi như là Anh, Mưa đến những bài hát gần đây như Hà Nội 12 mùa hoa cùng một số bài trong album Bóng tối Jazz và một vài bài Giáng Son thấy hay nhưng chưa được mọi người biết đến nhiều như Thu sớm, Hãy mỉm cười…

Ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son tại buổi công bố dự án.

Nói về việc hát những sáng tác của chính mình, người sáng lập nhóm 5 Dòng kẻ cho biết: “Tôi biết mình không phải giọng hát trời cho, nhưng những ca khúc mình viết ra mình hiểu từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở, mình hiểu và nó là nỗi đau mình phải trải qua, mình đã phải trả giá rất nhiều mới có được những ca khúc này. Giáng Son hát bằng chính cảm xúc chân thực nhất”.

Tên dự án Sing my Sol cũng khiến nhiều người tò mò, giải thích về ý nghĩa tựa đề này, tác giả của Hà Nội 12 mùa hoa cho biết: “Rất tình cờ, khi mới đầu có nói với anh Trần Đức Minh (người đảm nhận guitar và hòa âm trong dự án) rằng đang định đặt tên là Sing my Song, anh Minh nghe nhầm bảo Sing my Son à".

"Tên quá hay, thành ra sau đó đặt luôn tên mà anh Minh nghe nhầm”- cô nói.

Nói về phần MV, nhạc sĩ Giáng Son cho biết cô tự đầu tư nên không có những MV quá hoành tráng nhưng sẽ có những MV phù hợp với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn. Với hai MV đầu tiên, Giáng Son mời đạo diễn Sỹ Phạm, được quay ở trên đồi Lium (Sóc Sơn, Hà Nội) rất đẹp, nên thơ và nhiều nơi khác.

Dự án âm nhạc Giáng son - Sing my sol của ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son được phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như Itunes, Apple music, Spotify, Zing Mp3... và kênh Youtube cá nhân. Ngày 30-11 sẽ phát hành đĩa CD trên toàn quốc bởi Hãng đĩa Thời Đại.

Ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son thể hiện ca khúc "Anh". Nguồn: Giáng Sol Official

Ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son sinh năm 1975. Cô tốt nghiệp đại học sáng tác Nhạc viện Hà Nội năm 1999. Cô từng giành nhiều giải thưởng như Tác giả trẻ xuất sắc nhất, Nhạc sĩ ấn tượng, Bài hát của tháng, Album của năm, Nhạc sĩ của năm (Giải thưởng âm nhạc Cống hiến) với những ca khúc nổi tiếng như Giấc mơ trưa, Cỏ và mưa, Chạm, Chút nắng vàng bay, Trường Sa trong tim tôi…

VIẾT THỊNH