Nhạc sĩ Trần Tiến khen ngợi hết lời với màn trình diễn 'Ngựa ô thương nhớ' của Saigon Choir

(PLO)- Với nhạc phẩm "Ngựa ô thương nhớ" (chuyển soạn cho hợp xướng: Trương Chí) do Saigon Choir trình diễn đã khiến nhạc sĩ Trần Tiến không tiếc lời khen ngợi.

Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir) vừa tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc riêng lần thứ 7 mang tên Flourish tại Nhạc viện TP.HCM. Chương trình đã thu hút hơn 350 khán giả đến thưởng thức.

Flourish (bừng nở) của Saigon Choir do NSND Tạ Minh Tâm, ThS. nghệ sĩ Phạm Thế Vĩ làm cố vấn. Đây cũng là chương trình đánh dấu sự trở lại của Saigon Choir sau hai năm tạm ngưng vì COVID-19.

Được biết, tất cả các tác phẩm trong chương trình đều được chọn lựa kỹ càng và khéo léo để làm bật lên được những khả năng biểu đạt diệu kỳ của ngôn ngữ hợp xướng.

Buổi hòa nhạc Flourish với sự tham gia của hơn 70 hợp xướng viên tham gia biểu diễn do Nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái chỉ huy đã mang đến những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới như: Hallelujah (nhà soạn nhạc Leonard Cohen), Sleep (Eric Whitacre); cùng những ca khúc nhạc phim được yêu thích như Lalaland, The sound of music, Lion King...

Bên cạnh những nhạc phẩm kinh điển của thế giới, Saigon Choir còn thể hiện những nhạc phẩm được yêu thích trong nước như Ngày chưa giông bão, Ngựa ô thương nhớ, Người ở đừng về...

Bên cạnh đó là những bài hát dân gian mang nhiều màu sắc của Indonesia, Haiti...

Trong đó, hai nhạc phẩm gây ấn tượng với khán giả là Ngày chưa giông bão (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh, chuyển soạn cho hợp xướng Quang Thái) và Ngựa ô thương nhớ (sáng tác Trần Tiến, chuyển soạn cho hợp xướng Trương Chí). Đặc biệt là sự góp mặt của các nhạc cụ gõ ở nửa sau của tác phẩm Ngày chưa giông bão càng làm tăng lên tầm vóc đồ sộ của bản hòa thanh đầy đặn này.

Tham dự đêm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ sự bất ngờ và dành lời ngợi khen cho Saigon Choir đã có bản phối mới chuyển soạn cho hợp xướng ca khúc Ngựa ô thương nhớ do ông sáng tác.

"Tôi hoàn toàn bất ngờ, các bạn phối rất hay, các bạn rất tài năng. Tôi rất cảm phục các bạn và cảm ơn đã hát bài của tôi" - nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.

Nhân dịp này, ban tổ chức tặng đóa hoa thay lời chúc mừng ngày kỷ niệm 49 năm ngày cưới của nhạc sĩ.

Theo chia sẻ của Nghệ sĩ Huỳnh Quang Thái, phụ trách và chỉ huy Saigon Choir, để chuẩn bị hơn 15 tiết mục cho đêm nhạc Flourish, Dàn hợp xướng Sài Gòn đã mất 3 tháng tập luyện.

Biểu diễn cùng Saigon Choir có những sinh viên xuất sắc của khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM gồm Hoàng Uyên Nhi, Huỳnh Hoa và Lê Thu Hà. Tất cả đều là giọng nữ cao.

Ngoài ra, còn có Quách Minh Dũng và Vũ Quỳnh Anh là hai sinh viên nổi bật đang theo học tại Khoa Thanh nhạc.

Dàn nghệ sĩ khách mời đầy tài năng cũng đã chắp thêm cánh cho Saigon Choir trong đêm diễn. Nghệ sĩ piano Nguyễn Phương Hạnh là người sở hữu 3 giải thưởng “Nghệ sĩ đệm đàn hay nhất” tại các cuộc thi Hát thính phòng, nhạc kịch toàn quốc.

Nghệ sĩ Mandolin Nguyễn Hoàng Vĩnh Phú tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế.

Nghệ sĩ piano La Quế Anh đang là giảng viên Piano tại Nhạc viện và là một trong những giảng viên đệm đàn uy tín nhất của khoa Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học. Nhóm nhạc cụ gõ 24BEAT Percussion Group là những chàng trai đầy năng lượng xuất thân từ Học viện Âm nhạc 24BEAT.

Saigon Choir thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực hợp xướng và xây dựng hình ảnh là một trong những dàn hợp xướng nổi bật của Việt Nam. Dàn hợp xướng có 60 thành viên hoạt động thường xuyên và 40 thành viên danh dự. Saigon Choir cũng là dàn hợp xướng đoạt 2 giải thưởng quốc tế uy tín gồm: giải vàng Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Hội An năm 2017 và bằng chứng nhận Excellent (tương đương giải vàng) bảng thi Video Clip A cappella tại World Choir Games 2021.

HÀ NGUYỄN