Nhận diện 3 loại vi khuẩn gây ngộ độc tại Trường ischool Nha Trang

(PLO)- 3 loại vi khuẩn khuẩn là Samonella spp, Bacillus cereus và Escherrichia coli được xác định là nguyên nhân gây ngộ độc tại Trường ischool Nha Trang.

Chiều 22-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông cáo báo chí công bố xét nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường ischool Nha Trang từ Viện Pasteur Nha Trang.

Kết quả của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy phát hiện vi khuẩn Samonella spp, vi khuẩn Bacillus cereus và vi khuẩn Escherrichia coli cùng trong mẫu cánh gà chiên. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus cũng có trong mẫu nước mắm.

Vi khuẩn Bacillus cereus

Là một trong những loài vi khuẩn phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn này tạo ra độc tố gây nôn và tiêu chảy

Bacillus cereus là một loại vi khuẩn gram dương kỵ khí dễ sinh độc tố, thường được tìm thấy trong môi trường đất và thảm thực vật, thậm chí có cả trong thực phẩm. Đặc biệt, loài vi khuẩn này có thể nhanh chóng nhân lên ở nhiệt độ phòng.

Triệu chứng khi bị nhiễm khuẩn Bacillus cereus là bị nôn ói với thời gian ủ bệnh ngắn, hay tiêu chảy có thời gian ủ bệnh dài hơn từ 8-16 giờ.

Vi khuẩn Escherichia Coli (E.Coli)

Vi khuẩn này thường sống ký sinh trong ruột người và động vật. Hầu hết chúng đều là những vi khuẩn vô hại nhưg một số loài đặc biệt gây bệnh đường ruột như tiêu chảy, đau bụng, sốt hoặc ngộ độc thức ăn.

E.Coli có thể xâm nhập vào cơ thể người qua nhiều đường khác nhau, trong đó sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm, không hợp vệ sinh là nguyên nhân phổ biến và dễ xảy ra nhất. Việc bảo quản và sơ chế không đúng cách là những nguyên nhân làm thực phẩm bị ô nhiễm.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nhiễm độc thực phẩm do Salmonella là hội chứng nhiễm trùng - nhiễm độc, biểu hiện bằng viêm ruột cấp tính, gây ra do vi khuẩn Salmonella.

Các chủng vi khuẩn Salmonella (Salmonella spp.)

Là một họ vi khuẩn đường ruột khá lớn với nhiều typ huyết thanh, gây bệnh thương hàn, phó thương hàn và các viêm ruột cấp tính khác cho người và động vật. Trong số 1.500 typ huyết thanh có khả năng gây bệnh cho động vật, chỉ có khoảng 10 chủng có khả năng gây viêm dạ dày ruột cấp cho người.

Nguồn bệnh và ổ chứa chính của các vi khuẩn Salmonella là các loài động vật, bao gồm động vật ốm và động vật lành mang khuẩn. Động vật thải vi khuẩn theo đường phân, nước tiểu, chất nôn... từ đó gây ô nhiễm cho môi trường, nước, thực phẩm. Trong một số trường hợp Salmonella có trong máu, sữa động vật sẽ là nguồn lây cho người khi ăn tiết canh hay thịt, sữa tươi của động vật không được khử trùng hay chế biến kỹ.

Đường lây nhiễm vi khuẩn Salmonella là lây theo đường tiêu hóa, từ động vật sang người hay từ người sang người, thông qua các yếu tố truyền nhiễm.

Vụ học sinh iSchool Nha Trang ngộ độc: Sớm xác định nguồn lây vi khuẩn Salmonella (PLO)- Đoàn công tác Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng xác định nguồn lây vi khuẩn Salmonella vụ hàng loạt học sinh Trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc, từ đó ngăn chặn và phòng ngừa vi khuẩn phát tán.

G.THANH