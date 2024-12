Nhiếp ảnh gia đua nhau về Long An săn ảnh nghệ thuật mùa nước nổi 01/12/2024 05:45

Mỗi năm, cứ vào đến mùa nước nổi thì nhiều người dân tại các huyện Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An, đều phấn khởi tận hưởng niềm vui khi con nước tràn đồng, mang theo nhiều sản vật giúp cho cuộc sống mưu sinh của bà con thêm phần sung túc.

Rất nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến Long An săn ảnh mùa nước nổi. Ảnh: HOÀNG THÁI

Những hình ảnh đồng quê mùa nước nổi tại Long An cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tìm đến sáng tác.

Hoạt động thu hoạch súng mùa nước nổi khiến nhiều nhiếp ảnh say mê sáng tác ảnh nghệ thuật. Ảnh: HOÀNG THÁI

Dưới ống kính nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia, nét đẹp của mùa nước nổi hiện rõ sự bình dị chân chất vốn có nhưng cũng không kém phần thơ mộng và đặc sắc.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Thái (bìa phải, quần sọt) cùng các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tác nghiệp mùa nước nổi. Ảnh: HT

Sinh sống và chụp ảnh mùa nước nổi hàng chục năm tại Mộc Hóa Long An, nhiếp ảnh gia Hoàng Thái chia sẻ: “Là một người con quê hương Long An, lại đam mê nhiếp ảnh nên tôi chọn khu vực đồng tháp mười để sáng tác, ngoài những ảnh theo trào lưu cũ tôi muốn mình có sự đột phá, mới mẻ và đặc sắc hơn".

Theo nhiếp ảnh gia Hoàng Thái, nhiều du khách tìm đến Mộc Hóa là vì ở đây có hoa súng đẹp, người địa phương lại chân chất, hiếu khách và thân thiện. Cái tên Mộc Hóa - Long An giờ đang rất "hot".

Cảnh sinh hoạt bình dị của người dân Đồng Tháp Mười được nhiều nhiếp ảnh gia đam mê đến sáng tác. Ảnh: HOÀNG THÁI

Những cảnh sinh hoạt bình dị đời thường của người dân mùa nước nổi như giăng lưới bắt cá, đặt lợp bắt cua… đã tạo cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia. Trong đó có nhiều nhiếp ảnh gia, nhà báo trong và ngoài nước phải tìm đến Long An sáng tác.

Cảnh thu hoạch hoa súng được nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến Long An chụp ảnh. Ảnh: HOÀNG THÁI

Mới đây nhất, ngày 14-11, nhà báo Jess McHugh của tờ báo nổi tiếng nước Mỹ The New York Times đã có bài viết về cảnh thu hoạch hoa súng ở miền Tây. Bài viết miêu tả: “Cánh hoa súng thon nhọn hơn so với cánh sen và thường mang những gam màu tươi sáng hơn, từ hồng, tím đến đỏ rực rỡ.

Hoa súng nổi bật trên mặt nước cùng những chiếc lá xanh bóng tựa chiếc khiên nhỏ xinh. Trong tự nhiên, hoa súng dại lại có sắc trắng thuần khiết, giản dị mà cuốn hút. Mỗi bông hoa chỉ nở vài giờ trong ngày (hoặc đêm), kéo dài khoảng 3-5 ngày, trước khi chìm xuống mặt nước và rụng hạt.

Điểm thú vị là vào những sớm tinh mơ, ở một khoảng nhiệt độ nhất định, có khoảnh khắc hiếm hoi cả loại súng nở ban ngày và loại nở ban đêm cùng khoe sắc. Chúng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, ngọt dịu.

Phụ nữ chèo thuyền chở hoa súng được tờ báo The New York Times ca ngợi. Ảnh:HUỲNH DU

Hình ảnh người phụ nữ chèo thuyền chở hoa súng đã trở thành một biểu tượng sống động, thu hút khách du lịch cũng như ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia”.

Chị Lê Thị Kiều Minh thu hoạch súng đã được lên ảnh tờ The New York Times. Ảnh:HD

Tình cờ xuất hiện trong ảnh của tờ The New York Times, chị Lê Thị Kiều Minh (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) vui mừng khoe: “Không ngờ những thao tác thu hoạch súng mùa nước nổi của chị em mùa lũ chúng tôi lại được đăng báo thế giới, thật sự vui khi được mọi người biết đến quê hương qua những bức ảnh đồng quê như vậy”.

Chụp được những ảnh đẹp mùa nước nổi đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải canh được khoảnh khắc đẹp của bông điên điển, chăn trâu, người giăng câu… các tay máy phải dành thời gian nhiều giờ thậm chí là nhiều ngày để rong rủi, tìm kiếm trên nhiều cánh đồng bình dị đồng quê.

Nhiều nhiếp ảnh gia ở Long An được giải cao trong và ngoài nước nhờ săn ảnh mùa nước nổi. Ảnh: HOÀNG THÁI

Thời gian qua, với đề tài mùa nước nổi, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của tỉnh Long An đã tập trung khai thác ở hai nội dung chính là vẻ đẹp thiên nhiên và nét đẹp lao động, mưu sinh của bà con nông dân khi con nước tràn đồng.

Nhiếp ảnh gia Duy Bằng, Chi hội Trưởng Chi Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Long An chia sẻ: "Từ lâu, phong cảnh làng quê Long An đã rất đẹp trong mắt các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Vào mùa nước nổi lại càng đặc biệt với họ. Con người hiền hòa, mến khách, món ăn dân dã ngon, lạ trong bộ sưu tập ẩm thực Long An... cũng là yếu tố quan trọng giúp cho Long An thu hút khách đến chụp ảnh và thưởng ngoạn.

Minh chứng điều này, những năm qua, nhiều bức ảnh về mùa nước nổi của quê hương Long An giúp cho nhiếp ảnh Long An có những tác phẩm đạt giải cao trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch của Long An diễn ra từ ngày 28-11 đến 4-12 tới đây, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến du lịch tại Long An trong mùa nước nổi".