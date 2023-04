Nhiều cán bộ VKS, công an ở An Giang bị kỷ luật

(PLO)- Hàng loạt cán bộ thuộc VKSND và Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...

UBKT Tỉnh uỷ An giang vừa có thông cáo báo chí về về việc xem xét kỷ luật nhiều cán bộ thuộc VKSND và Công an tỉnh An Giang Viện trưởng, viện phó VKS bị khiển trách Trước đó ngày 14-4, thực hiện Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, UBKT tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp Kỳ thứ 16. Theo đó UBKT đã xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với các ông: Nguyễn Trần Tuyền Trinh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Tân Châu (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc); Lê Hoàng Anh - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn; Lương Quốc Danh - Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn; Ngô Minh Tư - Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc (nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện An Phú); Trần Hữu Tài - Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc. Các ông này bị xem xét kỷ luật do đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hàng loạt cán bộ công an bị kỷ luật UBKT cũng đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách các đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh An Giang gồm: Ông Phạm Thành Mỹ - đảng viên Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Trưởng phòng Hồ sơ (nguyên nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc); Ông Nguyễn Minh Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn. Ông Nguyễn Văn Hiếu - đảng viên Chi bộ ấp Trung Bình, thuộc Đảng bộ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn (nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn); Ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP Long Xuyên (nguyên nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng phòng Tham mưu). Các ông này bị kỷ luật có vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Về khiển trách có các ông: Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Công an tỉnh (nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an TP Long Xuyên; nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự); Ông Lý Thanh Vũ - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú); Và ông Hà Minh Đấu - đảng viên Chi bộ Tham mưu - Huấn luyện, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc) cũng bị xác định vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Lý Thanh Vũ, Hà Minh Đấu. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy còn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú) vì vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phó chủ tịch huyện sử dụng văn bằng không hợp pháp

Ngoài ra, tại kỳ họp, UBKT cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Minh Dững, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới. Nguyên nhân do trong quá trình công tác tại Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới, ông Dững đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để được kết nạp vào Đảng, làm hồ sơ đi học. Theo UBKT, vi phạm của ông Dững là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác. An Giang: Chuyển công an điều tra chủ tịch xã, kế toán gây thất thoát ngân sách (PLO)- Trong Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chuyển hồ sơ cho Công an huyện để điều tra dấu hiệu tội phạm đối với chủ tịch và nguyên kế toán UBND xã Long Giang.