Nhiều cảnh sát khám xét Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

(PLO)- Lực lượng công an đi từ trên xe ô tô công vụ của công an tỉnh Đồng Nai và công an TP.HCM vào Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, trụ sở tại Đồng Nai để khám xét.

Sáng 22-4, nhiều cảnh sát tiến hành khám xét Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng nhiều địa điểm văn phòng của Trung tâm. Theo ghi nhận ban đầu, lực lượng chức năng đi xe ô tô công vụ công an tỉnh Đồng Nai và công an TP.HCM đến Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tiến hành khám xét. Một số cảnh sát làm việc với nhiều người tại đây. Sau đó lực lượng chức năng tiến hành khám xét Văn phòng của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn có trụ sở tại Khu dân cư Bửu Long (TP Biên Hòa). Đến trưa cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành niêm phong và thu giữ nhiều tài liệu, máy tính mang đi để phục vụ công tác điều tra. Theo một số nguồn tin riêng, lực lượng công an điều tra làm rõ một số sai phạm liên quan đến Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể về vụ việc. Được biết, vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã mời ông Đặng Thái Hân, người đầu tư vào Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, về cơ quan làm việc khi ông này dừng ô tô trước một quán cà phê trên địa bàn TP Biên Hòa. VŨ HỘI Tin liên quan Đồng loạt kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trên cả nước