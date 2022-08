Nhiều học sinh bị khởi tố vì tham gia hỗn chiến tại TP Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức vừa khởi tố 17 bị can về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, nhiều bị can đang là học sinh lớp 10, lớp 11 và nhiều học sinh đã nghỉ học trên địa bàn TP Thủ Đức.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 15-5, Nguyễn Phúc Thảo N (là học sinh lớp 9 tại địa bàn TP Thủ Đức) đăng clip trên mạng xã hội Facebook hình ảnh mình mặc áo đầm giống với Nguyễn Thảo T.

Một học sinh vào bình luận về chuyện áo đầm "đụng nhau" nên gây mâu thuẫn. Thảo N kể lại vụ việc cho Ngô Hoàng Thịnh, Huyền T kể lại cho Nguyễn Hoàng Minh T.

Sau đó các bên nhắn tin qua lại và hẹn gặp nhau vào tối 16-5 tại một trường THPT trên địa bàn phường Long Bình để giải quyết mâu thuẫn nhưng hai bên không đến.

Sau đó xảy ra sự việc đánh hai nữ học sinh đánh nhau trong trường ở phường Tăng Nhơn Phú A nên hai nhóm đã tạo nhóm trên Facebook, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến Khoảng 19 giờ ngày 16-5 bảy người trong nhóm này đến trước cổng của một trường THPT để đợi nhóm kia đến nói chuyện nhưng phía bên kia không đến.

Cùng lúc này, nhóm của Thịnh mang hung khí, bom xăng tự chế đến trước cổng trường để gặp nhóm của Minh T nói chuyện. Khitha61y nhóm của nữ sinh thì tưởng là nhóm của Minh T nên lao vào tấn công làm nhóm này bỏ chạy.

Sau đó, nhóm Thịnh tiếp tục lên xe máy truy đuổi liên tục khoảng hơn 1km, đến đường Phước Thiện (phường Long Thạnh Mỹ) thì đuổi kịp và đạp xe làm hai người bị thương.

Nhóm của Thịnh dùng dao tự chế chém vào xe, dùng bom xăng tự chế đốt và ném xuống mặt đường làm lửa bùng cháy.

Sau đó nhóm của Thịnh bỏ chạy về hướng ngã ba Nguyễn Xiển thì gặp lực lượng Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức cả nhóm bỏ chạy nhiều hướng khác nhau.

Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương truy xét và bắt giữ những người liên quan. Đồng thời công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ việc gồm nhiều xe máy, điện thoại, cây ba chĩa, ống tuýp sắt, dao tự chế, mã tấu…

Các bị can đang là học sinh bị khởi tố gồm: Ngô Hoàng Thịnh, Kiều Nguyễn Phương Duy (gọi Duy A) Nguyễn Phương Duy (gọi Duy B), Nguyễn Đình Khôi, Đặng Thanh Huy, Phạm Trần Anh Nhân, Nguyễn Tấn Đạt, Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Cường Thuận, Tiêu Triệu Khánh. Các bị can là học sinh đã nghỉ học bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Kim Long, Trần Minh Châu, Trần Minh Khánh, Trần Hữu Lộc, Trần Hoàng Thương.

Đã bắt 17 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng tại TP Thủ Đức (PLO)- Công an đã bắt được 17 người trong vụ nhóm người cầm hung khí, bom xăng xông vào quán chém loạn xạ, sau đó tiếp tục hỗn chiến trước Ký túc xá trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.