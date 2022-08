Nhiều lý do khiến sân bay Tân Sơn Nhất dễ bị ùn tắc

Sở GTVT TP.HCM vừa báo UBND TP.HCM tình hình tổ chức giao thông vận tải tại Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Sở GTVT TP đã chỉ ra hàng loạt bất cập, tồn tại cần khắc phục để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại sân bay đông đúc nhất cả nước. Hiện mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đang phục vụ khoảng 120.000 lượt hành khách đi/đến, tương ứng với hơn 40 triệu lượt hành khách/năm (vượt 1.3 lần so với công suất thiết kế khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm).

Phục vụ lượng khách đông đúc, tuy nhiên sân bay Tân Sơn Nhất hiện chỉ tổ chức một cổng vào cho hành khách đến/đi, do đó, tập trung lượng lớn người và phương tiện lưu thông trên đường Trường Sơn (chưa kể lượng phương tiện quá cảnh qua khu vực này).

Ngoài ra, một số tuyến đường khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch. Trong khi đó lưu lượng phương tiện qua đây rất lớn, tình hình giao thông khu vực diễn biến khá phức tạp, dễ xảy ra ùn tắc giao thông khi có sự cố, hoặc các dịp lễ, tết.

Tại ga quốc nội hiện bố trí bốn làn đưa đón khách. Làn A dành riêng đưa khách đi, làn B và C dành riêng xe cá nhân, cơ quan và đơn vị không kinh doanh vận tải đón khách, kết hợp bố trí chỗ đậu xe buýt, làn D và D1 trong tòa nhà TCP dành riêng xe kinh doanh vận tải đón khách.

Dù khách đi/đến tấp nập nhưng sân bay Tân Sơn Nhất không có bãi đỗ xe dành cho phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt, taxi. Việc tổ chức xe buýt vào đón trả khách tại ga quốc nội còn hạn chế, nên tình trạng giao thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất phức tạp, chưa đáp ứng nhu cầu hành khách vào các giờ cao điểm.

Về hoạt động đón khách tại ga quốc nội, Sở GTVT TP đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, bất cập. Đó là khâu tổ chức các làn đón trả khách chưa phù hợp, chưa tạo điều kiện cho xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ và xe buýt được đón trả khách tại vị trí thuận lợi.

Cùng đó, xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ đón khách tại Làn D bên trong tòa nhà TCP dẫn đến tập trung đông khách gây mất trật tự nhưng chưa được cơ quan quản lý tòa nhà phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt. Đáng lưu ý, lực lượng Thanh tra Sở GTVT không có thẩm quyền kiểm tra và xử lý.

Tình trạng thiếu xe taxi, xe hợp đồng điện tử trong thời gian cao điểm khi các chuyến bay cùng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân là do thiếu chỗ đậu xe taxi tại bãi lót, việc huy động phương tiện từ điểm đậu xe hoặc bên ngoài vào sân bay mất nhiều thời gian.

Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị vận tải phải giảm số lượng phương tiện hoạt động và không tuyển được lái xe thay thế số lượng lái xe nghỉ việc trong thời gian dịch bệnh.

Theo báo cáo của các đơn vị vận tải, xe taxi đang hoạt động do thành phố quản lý hiện chỉ đạt khoảng 4.500 xe so với 8.500 xe thời điểm trước dịch bệnh; xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ hiện chỉ đạt khoảng 23.000 xe so với khoảng 45.000 xe thời điểm trước dịch bệnh.

Chưa kể, hoạt động xe buýt chưa phát huy hiệu quả do việc thông tin các loại hình giao thông công cộng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất còn thiếu và chưa rõ, vị trí dừng đón trả khách của tuyến xe buýt ở vị trí chưa thuận lợi...