Đề xuất 'bãi đệm chứa xe chờ' để giải quyết việc 'bát nháo' tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 4-8, UBND TP.HCM đã họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp tháng 8-2022.

Tại buổi họp báo, vấn đề “lộn xộn, bát nháo” và quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được các sở, ngành nêu ra.

Ông Bùi Hoà An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện lượng hành khách qua sân bay khoảng 1.200 người đi - đến, tương đương 40 triệu hành khách/năm; vượt 1,3 lần công suất thiết kế (30 triệu hành khách/năm).

Theo ông An, sân bay chỉ có một lối ra vào duy nhất, tập trung một lượng lớn người và phương tiện giao thông trên đường Trường Sơn, chưa kể một số tuyến đường xung quanh sân bay chưa được đầu tư đúng quy hoạch nhưng có lượng xe khá lớn.

Ông An nhìn nhận tình hình giao thông khu vực diễn ra khá phức tạp, dễ xảy ra ùn tắc giao thông khi có sự cố, lễ, Tết.

“Việc xây dựng thêm bãi đỗ xe chờ, cần nghiên cứu, không nên bố trí quá gần sân bay, phải bố trí xa để kéo giảm lượng phương tiện rất lớn, thường xuyên có mặt tại sân bay; đồng thời nghiên cứu tổ chức các bến xe buýt đưa đón khách đến sân bay” – ông An nói và cho biết Sở GTVT đã có các văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất các giải pháp giải quyết căn cơ vấn đề này.

Đi sâu vào giải pháp xây dựng bãi đỗ xe chờ tại sân bay, ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng kiểm soát khai thác, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết do diện tích sân bay hạn hẹp, số lượng xe vào sân bay đón khách đi - đến không đủ nên mới đề xuất giải pháp bãi đậu xe “chờ”.

Theo ông Nam, AVC đã làm việc với Cảng vụ hàng không miền Nam về vấn đề này và thống nhất cần có một “bãi đệm” để các phương tiện đậu xe trong quá trình ra – vào đón khách tại cảng, tránh việc xe di chuyển vào cảng chậm trễ.

Ông Nam cho biết, ACV đã đề xuất UBND TP.HCM giao khu đất góc đường Bạch Đằng tiếp giáp với nhà ga quốc tế để bố trí bãi đệm để đậu xe. Từ đó cơ bản giải quyết phần nào ùn tắc và giảm thiếu xe phục vụ khách.

Còn ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất vào cao điểm hè vừa qua đạt tới 700 chuyến/ ngày, tương đương lượng khách lên đến 120.000 người; tuy nhiên mới đây đã “hạ nhiệt” có ngày chỉ còn 659 chuyến, tương đương 111.000 khách.

Theo ông Tuấn, quy hoạch của sân bay Tân Sơn Nhất rất rõ ràng, trước đây vì quá tải bãi xe, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã kiến nghị để Bộ GTVT chỉ đạo xây dựng nhà xe TCP với một tầng hầm, một tầng lửng và năm tầng cao nhưng hiện đã “full công suất”. Theo đó, mỗi ngày có khoảng 6.600 lượt xe ô tô, có ngày trên 10.000 lượt; chưa kể xe máy còn rất đông.

Về giải pháp “bãi đệm”, ông Tuấn phân tích túi giao thông của sân bay không có để chứa các lượng xe chờ, cung ứng cho sân bay. Cho nên các hãng taxi truyền thống, công nghệ, hợp đồng đậu ở ngoài, dẫn đến kẹt xe. Trước tình hình đó, sân bay cần một “túi đệm”.

Do đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã kiến nghị khu đất hơn 3.500 m2 phía trước đường Hồng Hà, hiện được UBND TP giao Cảng vụ Hàng không Việt Nam quản lý nhưng đang để trống. Đề nghị TP nghiên cứu xây bãi đệm để chứa lượng xe chờ.

“Đối với nhà xe TCP đang quá tải, sắp tới hồi phục lại đường bay quốc tế và hơn nữa trong khi chờ giải cứu từ nhà ga T3 và sân bay Long Thành rất lâu thì kiến nghị cần xây dựng nhà xe lớn tương ứng nhà xe quốc nội để chứa được số lượng xe chờ” – ông Tuấn nói.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự do việc đón khách lộn xộn tại sân bay, ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết sau dịch, lượng xe, tài xế đang thiếu, khi khách xuống sân bay không còn chỗ cho khách lên xe từ sảnh. Do đó, mới đưa việc đón khách lên nhà xe TCP, tạo ra cung cầu lệch nhau.

Hiện sân bay có bốn hãng xe taxi truyền thống, sáu hãng xe hợp đồng, hai hãng xe công nghệ nhưng không cho phép hoạt động ở tầng 3,4,5 để dễ kiểm soát.

Công an TP.HCM, Sở GTVT TP, lực lượng an ninh hàng không cũng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kiểm soát, xử lý tình trạng đón khách bát nháo này.

TP.HCM chưa mở lại chợ đêm Bến Thành Tại họp báo, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, khẳng định việc mở lại chợ đêm Bến Thành là chưa phù hợp vì điều kiện chưa cho phép. Ông Phương cho biết khi nào đủ điều kiện phù hợp sẽ tham mưu UBND TP. Lý giải về việc này, ông Phương cho biết dịch bệnh đã tương đối ổn, tuy nhiên việc các chợ hoạt động không chỉ có vấn đề liên quan đến dịch bệnh còn liên quan đến trật tự, an ninh và giao thông. Ông Phương thông tin chợ đêm Bến Thành được tổ chức trên lòng lề đường. Tuy nhiên hiện nay xung quanh chợ Bến Thành có các dự án giao thông TP đang triển khai, không có điều kiện thuận lợi để tổ chức chợ đêm như hiện nay. “Nếu tổ chức lại sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông và sự an toàn của người dân mua bán” – ông Phương khẳng định.