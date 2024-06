Nhiều tập đoàn bất động sản về tỉnh xây khu công nghiệp

Nhiều tập đoàn bất động sản đã và đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp tại các địa phương. Lý do vì các tập đoàn nhận thấy phân khúc này có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào các bệ đỡ về cơ sở hạ tầng giao thông, logistics, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Chuyên về phát triển phân khúc bất động sản nhà ở, đất nền dự án ở các tỉnh phía Nam nhưng tập đoàn bất động sản Cát Tường đã bắt đầu “làm thêm” phân khúc bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, khu công nghiệp của tập đoàn này lại nằm ở một tỉnh phía Bắc là Nam Định.

Đại diện tập đoàn này cho biết kiên định với mục tiêu xây dựng và phát triển Aurora IP trở thành mô hình Khu đô thị – công nghiệp – dịch vụ sinh thái chuyên sâu dệt nhuộm lớn nhất tại Việt Nam. Khu công nghiệp được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ hoàn chỉnh với các tiêu chuẩn cao ngay từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế, cho đến thi công xây dựng, đảm bảo đáp ứng được xu hướng của thị trường và các yêu cầu khắt khe của quy trình dệt may toàn cầu.

Nổi tiếng trong ngành thép nhưng tập đoàn Hòa Phát cũng đã gia nhập thị trường bất động sản từ lâu, hoạt động chính ở 2 lĩnh vực chính là bất động sản khu công nghiệp và bất động sản đô thị.

Hiện tại, Hòa Phát đang sở hữu 3 khu công nghiệp bao gồm: Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên) có diện tích hơn 688 ha, Khu công nghiệp Hòa Mạc (Hà Nam) diện tích 131 ha và Khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên) diện tích 313 ha.

Hay mới đây, DIC Holdings, một thành viên của DIC Corp đã hợp tác với Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương để được ưu tiên làm tổng thầu thi công hạ tầng dự án 400 ha tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tập đoàn DIC Holdings có hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển đô thị và du lịch, được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án lớn tại các tỉnh thành như DIC Đại Phước (Đồng Nai), khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), khu đô thị du lịch Long Tân (Đồng Nai)...

Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt dự kiến hoàn thành hồ sơ pháp lý xin chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp hơn 400 ha ở Quảng Ngãi. Phát Đạt cũng đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội với quỹ đất sạch ở một số địa phương.

Ngoài ra, còn có Tập đoàn Hà Đô đã đề xuất đầu tư 2 cụm công nghiệp 100 ha gần khu công nghiệp Cà Ná (Ninh Thuận), tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chế biến, chế tạo.

Ông John Campbell, Phó Giám đốc, Bộ phận Dịch vụ Công Nghiệp, Savills TP.HCM cho biết bất động sản công nghiệp là phân khúc sáng nhất trong những năm qua, trong khi bối cảnh chung thị trường đều gặp khó khăn.

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có 416 khu công nghiệp với tổng diện tích 89.200 ha. Trong đó, 296 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình là 72%.

Năm 2024, sự chuyển dịch cơ cấu FDI của Việt Nam sang các ngành có giá trị gia tăng cao hơn như điện tử, linh kiện, sản phẩm năng lượng mặt trời và ô tô là một động lực cho miền Bắc, khu vực này là nơi thu hút các ngành công nghiệp nhất.

Khu công nghiệp miền Bắc hút doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan

Phần lớn các hợp đồng thuê đất khu công nghiệp ở miền Bắc là thuê đất diện tích lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc và Đài Loan trong các dự án sản xuất linh kiện điện tử và năng lượng mặt trời. Như Công ty TNHH Jinko Solar Holding của Trung Quốc đã đầu tư 1,5 tỉ USD vào Quảng Ninh với lô đất rộng 76 ha. Trong khi Fulian Precision Technology của Đài Loan đầu tư 621 triệu USD vào Bắc Giang trên lô đất rộng 49,6 ha.

Thị trường miền Nam cũng nhận được nhiều đầu tư sản xuất đa dạng về cả quốc tịch và ngành nghề. Về ngành nghề, miền Nam nhận được đầu tư vào thực phẩm, đồ uống, cao su, nhựa, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, dệt may và may mặc. Suntory PepsiCo đã đầu tư 185 triệu USD vào Khu công nghiệp VSIP III, Bình Dương với 7,5 ha đất thuê. Bên cạnh đó, Pandora Holdings từ Đan Mạch đã đầu tư 163 triệu USD vào Khu công nghiệp của ICDICO – Becamex Long An với 20 ha đất thuê.

- Ông John Campbell, Phó Giám đốc, Bộ phận Dịch vụ Công Nghiệp, Savills TP.HCM.