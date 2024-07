Nhiều tuyến đường phía Đông TP.HCM bị ùn ứ, tạm thời đóng đường vào cao tốc

Rạng sáng ngày 9-7, một chiếc ô tô bị lật nghiêng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Người điều khiển phương tiện vừa qua cầu Long Thành, ô tô bất ngờ tông vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng, đầu xe bị vỡ nát. Tại hiện trường có nhiều mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường.

Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế phương tiện vào cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã tạm thời đóng cao tốc. Vì vậy, các tuyến đường ở phía Đông TP.HCM kết nối cao tốc như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu bị ùn ứ.

Lúc 10 giờ CSGT đã mở lại đường nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, song các tuyến đường ở khu vực phía Đông TP.HCM vẫn còn tình trạng ùn ứ. Các phương tiện vẫn đang xếp hàng di chuyển lên cao tốc này.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị cho biết đến 9 giờ CSGT đã cho các phương tiện di chuyển trên cao tốc. Hiện các tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM đã di chuyển thuận tiện.

Nút giao thông An Phú có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài vào các ngày lễ Tết, cuối tuần. Trong thời gian thi công, việc chiếm dụng mặt đường cũng ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân khi lưu thông qua nút giao này.

Trong thời gian qua, khi có sự cố trên tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, lực lượng cảnh sát giao thông (Đội 6 trực thuộc Cục Cảnh sát giao thông) chốt chặn tại đường dẫn cao tốc (vị trí điểm quay đầu cầu Bà Dạt), không cho các phương tiện từ nút giao thông An Phú lưu thông vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Để giải quyết tình trạng này, Sở GTVT TP đề nghị Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Đội 6) nghiên cứu các giải pháp điều tiết giao thông trong đó có các kịch bản, tình huống có ùn tắc trên cao tốc, ùn tắc khu vực nút giao An Phú và phương án phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.