Nhóm đầu tách tốp, đội nữ TP.HCM I và Hà Nội I cùng chạy đua bàn thắng

Bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ chín.

Sau trận thua bất ngờ trước Hà Nội I và bị cầm chân ở lượt trước, đương kim vô địch TP.HCM I dội “cơn mưa gôn” 6-1 vào lưới đội bóng “chiếu dưới” TP.HCM II. Với sáu pha lập công của Thu Thảo (hai Bàn), Hồng Nhung, Tuyết Ngân, Ngọc Duyên, Ngọc Bích, cùng cú “hồi mã thương” của Kim Hoa phút 21, TP.HCM I đã phải trả giá khi chỉ xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Ở tình cảnh tương tự, Hà Nội I cũng chạy đua bàn thắng khi giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Hà Nội II. Ngay trong hiệp một, đội bóng thủ đô đã có cú đúp bàn thắng của Kim Anh, chỉ sau 11 phút bóng lăn. Ba bàn còn lại lần lượt do Vũ Thị Hoa (hai bàn) và Hà Trang ấn định, qua đó đưa Hà Nội I vượt mặt TP.HCM I (cùng 22 điểm) chiếm giữ vị trí á quân bằng đúng một bàn thua “hồi mã thương” của Kim Hoa.

Cùng với chiến thắng của hai đối thủ tốp đầu, Than Khoáng sản VN cũng không mấy khó khăn trước thử thách mang tên Sơn La. Tuy nhiên, phải đến phút 41 từ pha đi bóng của Trúc Hương, cơ hội mới được Thúy Hằng chuyển hóa thành bàn mở tỉ số cho Than Khoáng sản VN.

Rất may cho đội bóng vùng mỏ bởi chỉ 1 phút sau, Thu Phương bất ngờ tung cú sút xa uy lực, nhưng tiếc là bóng chỉ dội xà ngang khung thành Than Khoáng sản VN và bật ra.

Bước vào hiệp hai, Than Khoáng sản VN sớm có bàn nhân đôi cách biệt do Trần Thị Thu Phương lập công ở phút 54. Trong suốt thời gian còn lại, tuy chơi bóng đầy nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được các cầu thủ Than Khoáng sản VN tạo ra. Tuy nhiên với 3 điểm quý giá này, Than KSVN củng cố vững chắc ngôi đầu, xếp trên Hà Nội I và TP.HCM I trên bảng tổng sắp sau chín vòng đấu.

Thái Nguyên T&T tạo chiến thắng bất ngờ trước Phong Phú Hà Nam. Ảnh: TSB

Ở trận cầu tâm điểm của vòng chín, ứng viên Phong Phú Hà Nam bất ngờ nhận trận thua ngược 1-2 trước Thái Nguyên T&T.

Từ phút thứ 28, Lưu Hoàng Vân đệm bóng cận thành mở tỉ số cho Phong Phú Hà Nam. Sau bàn thua, các học trò của HLV Đoàn Việt Triều tự tin triển khai tấn công và công sức của Thái Nguyên T&T được đền đáp bởi những pha lập công của Nguyễn Thị Chuyền, và pha phản lưới nhà của Ngọc Uyên bên phía Phong Phú Hà Nam.

Kết quả ngựa về ngược cũng khiến Phong Phú Hà Nam chính thức bị các đối thủ “tốp 3” cắt đuôi.

Tại lượt đấu thứ 10 diễn ra ngày 15-12, Phong Phú Hà Nam sẽ tiếp đội đầu bảng Than Khoáng sản VN (lúc 17 giờ), trong khi ba trận còn lại là cuộc đọ sức giữa các cặp đấu TP.HCM I – Hà Nội II; Sơn La – Thái Nguyên T&T; Hà Nội I - TP.HCM II.

MINH QUANG