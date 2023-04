Nhóm người mang 8 tiền án thuê ô tô đi trộm

(PLO)- Mang tám tiền án, nhóm người ở Quảng Nam vẫn thuê ô tô đi trộm tài sản.

Ngày 18-4, Công an TP Tam Kỳ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lương Phường (38 tuổi), Hồ Tâm Pôn (30 tuổi), Lương Công Hưng (26 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14-4, Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm người nghi vấn sử dụng ô tô thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn và một số địa phương lân cận.

Cảnh sát xác định nhóm người trên có khả năng gây ra vụ trộm cắp tài sản vào tối 13-4 tại điểm thu mua phế liệu ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ. Tài sản bị mất gồm lõi dây đồng, cuộn dây điện thành phẩm, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với các lực lượng Công an huyện Duy Xuyên, Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam thu thập thông tin, tài liệu.

Ngày 15-4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ chia thành ba tổ công tác đồng loạt triển khai nhiệm vụ, hai tổ phối hợp với Công an thị trấn Nam Phước, Công an xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên) tiến hành triệu tập, đấu tranh với những người này; một tổ phối hợp với Công an xã Tam Tiến (huyện Núi Thành) rà soát, truy tìm tang vật nghi vấn nhóm này cất giấu, tiêu thụ.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại điểm thu mua phế liệu ở xã Tam Phú.

Công an thu giữ 60kg lõi dây đồng, cuộn dây điện thành phẩm, hai điện thoại di động, một ô tô là phương tiện để thực hiện vụ trộm và nhiều tang vật, công cụ liên quan.

Theo Công an TP Tam Kỳ, nhóm này có tám tiền án về các tội trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản, tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có. Nhóm người này đã thuê ô tô để thực hiện vụ trộm.

THANH NHẬT