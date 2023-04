Nhóm thanh niên đánh cảnh sát bằng gậy bóng chày để cướp xe tang vật

(PLO)- Nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép quay lại hiện trường tấn công trung úy cảnh sát vỡ cả mũ bảo hiểm để cướp xe tang vật.

Ngày 24-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, đang củng cố hồ sơ, phân loại để xử lý nhóm thanh niên tổ chức đua xe và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khuya 22-4, Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam nhận được tin báo có một nhóm khoảng 30 thanh niên đang tụ tập trên đường ĐT719B (vừa đưa vào khai thác tạm) chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép.

Công an xã Hàm Mỹ đã báo cáo Công an huyện Hàm Thuận Nam cho tăng cường lực lượng xuống hiện trường để ngăn chặn.

Cảnh sát đã mật phục vây bắt được 3 thanh niên và thu giữ 5 xe mô tô các loại, riêng nhóm thanh niên còn lại đã nổ máy xe chạy tán loạn thoát thân.

Lực lượng Công an đã đưa ba thanh niên cùng ba xe mô tô về trụ sở Công an xã Hàm Mỹ để làm việc và cử Trung úy Nguyễn Duy Nam, cán bộ Công an huyện Hàm Thuận Nam cùng một dân quân cơ động ở lại giữ 2 xe mô tô sẽ đưa về sau.

Trong lúc đang chờ phương tiện đến chở thì một nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đã thoát thân trước đó, quay lại hiện trường và dùng đá, hung khí tấn công Trung úy Nguyễn Duy Nam để cướp lại xe.

Trung úy Nam đã bị một thanh niên dùng gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu vỡ cả mũ bảo hiểm và bị thương tích ở vùng vai, sau đó nhóm này cướp một xe mô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Công an Hàm Thuận Nam đã huy động lực lượng và trong đêm bắt giữ được kẻ cầm đầu tổ chức đua xe là Lê Văn Được (17 tuổi, ngụ Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) và người trực tiếp dùng hung khí tấn công cảnh sát là Trần Lộc (17 tuổi, ngụ Tiến Thành, TP Phan Thiết).

Đến thời điểm hiện tại, Công an Hàm Thuận Nam đang giữ 13 thanh niên có liên quan để điều tra làm rõ.

PN