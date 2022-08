Nhóm trộm chó đi ô tô ở Bình Dương tông thẳng vào công an

Ngày 5-8, Công an thị xã Tân Uyên và Công an phường Phú Chánh (Bình Dương) vẫn đang truy bắt nhóm trộm chó tấn công lực lượng công an.

Theo công an, khuya 4-8, tổ tuần tra thuộc Công an phường Phú Chánh tuần tra thì phát hiện nhóm người đi ô tô 7 chỗ, biển số 61A-721... đang trộm chó nên truy đuổi.

Mặc dù bị lực lượng truy đuổi chốt chặn nhưng nhóm trộm chó đã dùng bột ớt, súng bắn điện, bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt.

Chưa dừng lại, khi thấy có lực lượng chốt chặn phía trước, nhóm trộm còn liều mình tông thẳng xe vào lực lượng công an khiến một mô tô tuần tra bị hư hỏng nặng.

Khi công an truy đuổi đến đoạn đường ĐT 742 (thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) thì chiếc ô tô này đâm vào bờ tường của một công ty.

Nhóm trộm sau đó đã tung cửa tháo chạy vào lô cao su.

Do đêm tối, lực lượng mỏng nên lực lượng công an không thể vây bắt được nhóm trộm liều lĩnh này.

Tại hiện trường, công an phát hiện bên trong ô tô có bốn con chó, một súng bắn điện tự chế, hai mã tấu, sáu bịch ớt bột, hai súng cao su và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó.

Công an kêu gọi nhóm trộm nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.