Nhu cầu mua iPhone 15 hạ nhiệt rất nhanh vì lý do này

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), lợi nhuận của nhóm các doanh nghiệp bán lẻ chạm đáy trong nửa đầu năm 2023 và sau đó sẽ hồi phục vào nửa sau năm 2023.

Tuy nhiên do thu nhập hộ gia đình yếu, sức mua trong dân giảm khiến quá trình giải phóng hàng tồn kho kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt là với nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hóa không thiết yếu.

Kết quả kinh doanh của nhóm các doanh nghiệp bán lẻ như CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT), Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW) cho thấy rõ sự khác biệt.

Doanh số hàng xa xỉ tuột dốc

MWG vừa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2023 với doanh thu đạt 118.280 tỉ đồng, giảm 11% so với năm 2022. Trong đó, lãi sau thuế quý IV-2023 của MWG đạt hơn 90 tỉ đồng, giảm hơn 85% so với quý IV-2022. Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn lớn hơn lợi nhuận cả 3 quý trước cộng lại. Như vậy tình hình kinh doanh của MWG đã khá lên vào cuối năm.

Trong năm 2023, hầu hết các ngành hàng bán lẻ thuộc 2 chuỗi Điện máy xanh/Thế giới di động đều tăng trưởng âm (ngoại trừ máy lạnh). Cụ thể, doanh thu bán các loại mặt hàng điện thoại di động, máy tính xách tay, tủ lạnh, máy giặt và gia dụng giảm từ 10-20%.

Doanh thu hợp nhất quý IV-2023 của FRT đạt 8.690 tỉ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu FPT Shop giảm 27%, nguyên nhân chủ yếu do sức mua suy giảm, đặc biệt khi nhu cầu iPhone 15 hạ nhiệt rất nhanh sau đợt mở bán cuối quý III-2023.

DGW cho hay, sau mùa tựu trường vào quý III-2023, nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm máy tính xách tay và máy tính bảng sụt giảm, chưa kể một trong các cách người tiêu dùng thực hiện tiết kiệm chi tiêu là hạn chế đổi mới thiết bị điện tử.

Kết quả doanh thu mảng máy tính xách tay và máy tính bảng giảm 10% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, iPhone 15 ra mắt, nhưng lượng tiêu thụ sản phẩm vốn được coi là khá xa xỉ trên kênh bán lẻ trong bối cảnh kinh tế khó khăn thấp hơn kỳ vọng.

Trên góc độ hợp nhất, năm 2023, FRT ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 31.850 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Trong đó, FPT Long Châu (chuỗi cửa hàng thuốc tây) đóng góp 50% doanh thu hợp nhất với 15.888 tỉ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ; trong khi đó doanh thu FPT Shop giảm 22% so với cùng kỳ.

Kỳ vọng nhóm ngành bán lẻ phục hồi

Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty Cổ phần Thế giới số (DGW), cầu tiêu dùng một số sản phẩm không thiết yếu đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ.

Tuy nhiên, trong toàn bộ bức tranh của hoạt động kinh doanh của DGW, mảng các sản phẩm thiết yếu bao gồm thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng lần lượt đến 42%, 31% và 57% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn và chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, DGW đã phải tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Kết quả cả năm 2023, DGW đạt doanh thu 18.187 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 354 tỉ đồng.

Theo báo cáo của công ty chứng khoán KB, tình hình doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ nhóm ngành không thiết yếu đã lập đáy vào quý II-2023.

Các số liệu vĩ mô cũng đã bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc, các chỉ số đã có dấu hiệu tạo đáy, xuất khẩu bước đầu hồi phục, lạm phát hạ nhiệt, chính vì vậy có lý do để tin triển vọng kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bán lẻ bao gồm MWG, FRT, DGW sẽ cải thiện mạnh trong năm 2024.

