Thị trường bán lẻ sôi động dịp cuối năm

Dịp cuối năm là mùa của những dịp lễ hội lớn, tiệc công ty, hội họp gia đình và bè bạn, nên nhìn chung đây là thời điểm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cao nhất trong năm. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho các ngày lễ lớn cuối năm và chào mừng năm mới 2024. Theo đó, tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.420 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức.

Thị trường tiêu dùng sôi động cuối năm tạo đà tích cực cho cổ phiếu bán lẻ

Theo các chuyên gia kinh tế, hầu hết doanh nghiệp bán lẻ đều xem cuối năm là dịp tốt để kích cầu tiêu dùng, bởi đây là giai đoạn có thể đóng góp 30 - 40% doanh số cả năm.

Tại các hệ thống siêu thị, các chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục trong từng tuần, từng tháng và có nhiều chính sách đặc biệt để giúp kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa bằng nhiều hoạt động kích cầu trong đó có đẩy mạnh chi tiêu công và giảm thuế VAT để hỗ trợ sản xuất, đi đôi với bình ổn thị trường.

Nhờ đó, những doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ như Masan Group, được dự đoán sẽ hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và đạt tăng trưởng doanh thu. Điều này được phản ánh rõ trong báo cáo tài chính mới nhất của doanh nghiệp này, doanh thu thuần 9 tháng năm 2023 đạt 57.470 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (NPAT Pre - MI) là 1.353 tỷ đồng. Mảng kinh doanh tiêu dùng bao gồm WinCommerce, Masan Consumer Holdings, Masan MEATLife và Phúc Long Heritage ghi nhận lợi nhuận trước EBIT tăng trưởng 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,3% trong quý III/2023 so với cùng kỳ. Do đó, thị trường bán lẻ sôi động dịp cuối năm được kỳ vọng là chất xúc tác tích cực góp phần tăng điểm giá cố phiếu MSN trong thời gian tới.

Thị trường tài chính đón tin tích cực

Thông tin từ Bộ Lao động Mỹ cho biết trong ngày 12-12, CPI trong tháng 11 của Mỹ tăng 3.1% so với cùng kỳ, khớp với dự báo của các chuyên gia và thấp hơn mức 3.2% của tháng trước đó. Đồng thời, sau đó vào ngày 14-12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông tin giữ nguyên mức lãi suất hiện tại. Lần này, FED phát đi tín hiệu rõ ràng rằng họ đã kết thúc chiến dịch tăng lãi suất và dự kiến thực hiện 3 đợt cắt giảm vào năm 2024.

Việc FED giữ nguyên lãi suất hiện tại sẽ làm giảm mức hấp dẫn của đồng USD, giúp Việt Nam giảm áp lực về tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước được dự đoán sẽ có cơ sở tập trung hơn kích thích kinh tế, thúc đẩy tín dụng, thậm chí, hoàn toàn có thể tiếp tục giảm lãi suất. Với diễn biến vĩ mô ổn định trở lại, kỳ vọng nền kinh tế cũng như lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết sẽ cho thấy xu hướng hồi phục rõ nét của thị trường chứng khoán trong tháng cuối cùng của năm 2023.

Cùng với nhóm cổ phiếu VN30 đang có diễn biến tích cực hơn so với Vn-Index, cổ phiếu MSN cũng ghi nhận đà hồi phục trong giai đoạn vừa qua. Vào phiên ngày 7-12, khối ngoại bán ròng đến 102,15 tỷ đồng nhưng kết phiên cổ phiếu tăng 2,25%. MSN còn tăng mạnh tiếp thêm 4,25% vào ngày hôm sau (8-12) với thanh khoản đột biến gấp 5 lần trung bình 5 phiên mặc dù khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ 26,29 tỷ đồng.

Cổ phiếu MSN cũng ghi nhận đà hồi phục trong giai đoạn vừa qua

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê trong 3 tháng gần nhất, tốc độ bán ròng cổ phiếu MSN từ nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh rõ rệt, giá trị bán trong tháng 11 chưa bằng 1/3 so với tháng 10, và đang tiếp tục giảm tính đến thời điểm ngày 13-12. Cụ thể, trong tháng 10, tổng giá trị bán ròng cổ phiếu MSN của khối ngoại là 636,2 tỷ đồng và giảm mạnh xuống mức 274,6 tỷ đồng trong tháng 11, tương đương mức giảm đến 361,6 tỷ đồng. Đà bán ròng giảm cùng với kết quả kinh doanh dự báo tích cực trong những tháng cuối cùng, sự tham gia đầu tư 250 triệu USD của tổ chức tài chính quốc tế Bain Capital dự đoán sẽ là chất xúc tác tích cực cho cổ phiếu MSN trong thời gian tới.

Trong trung hạn, theo báo cáo của VietCap, ngành bán lẻ tiêu dùng dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh khi bước sang năm 2024. Báo cáo cũng thể hiện quan điểm lạc quan về triển vọng của mảng tiêu dùng hàng đầu với phạm vi hoạt động rộng khắp của MSN. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu dùng tại Việt Nam trong dài hạn. Từ đó, VietCap đưa ra khuyến nghị mua với giá mục tiêu gần nhất 80.000VND/cổ phiếu.

M.S