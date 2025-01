EVNSPC hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2024 16/01/2025 15:07

Hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ

Năm 2024, EVNSPC ghi dấu ấn với những thành tích xuất sắc, ấn tượng trên mọi mặt hoạt động: Công tác Đảng, công tác Chuyên môn và công tác Công đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong công tác Đảng, năm 2024, là năm đầu tiên Đảng bộ EVNSPC hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng ủy EVN, cũng là năm vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định 113-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đảng ủy Tổng công ty đã tích cực, chủ động hoàn thiện bộ máy tổ chức; kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ (2020-2025); rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định phù hợp với quy định của Trung ương; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kết luận có tính đột phá để điều hành, chỉ đạo...

Trong công tác Chuyên môn, EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của các tỉnh phía Nam.

Sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty tăng trưởng 9,41% so với cùng kỳ, đạt 106,1% kế hoạch EVN giao. Trong đó, thành phần công nghiệp, xây dựng một số tỉnh tăng trưởng mạnh như: Bình Phước, Long An tăng gần 15%, Tây Ninh tăng trên 14%; các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai tăng từ 10-12%.

Đặc biệt, năm 2024, EVNSPC ghi dấu ấn sự đổi mới, đột phá, quyết liệt trong công tác đầu tư xây dựng, với tinh thần làm việc không có ngày nghỉ. Kết quả, Tổng công ty đã khởi công 58 công trình, hoàn thành 78 công trình lưới điện 110kV; trong đó 62 công trình thuộc kế hoạch đăng ký EVN, 13 công trình tồn tại kéo dài và 3 công trình cải tạo; đóng điện 583 công trình lưới điện trung hạ thế.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư năm 2024 là 13.798 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch. EVNSPC cũng chung sức cùng EVN hoàn thành đường dây 500KV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,99%; tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 100%...

Thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí, EVNSPC tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp, với tổng các khoản tiết giảm chi phí là trên 1.900 tỷ đồng.

EVNSPC cũng hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả về kỹ thuật, kinh doanh, tài chính như: Tổn thất điện năng đạt 3,72%, thấp hơn 0,01% so với kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ là 0,04%; SAIDI năm 2024 là 248,12 phút, giảm 4,88 phút; Suất sự cố lưới điện 110kV giảm 50,56% so với cùng kỳ 2023 và giảm 37,19% so với kế hoạch… EVNSPC bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; nộp ngân sách ước đạt 830 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số được Tổng công ty triển mạnh mẽ, các mục tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình; đặc biệt là trong 5 lĩnh vực chuyển đổi số trọng tâm, đảm bảo an toàn thông tin. Năm 2024, EVNSPC đã vinh danh tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2024.

Năm 2024, Công đoàn EVNSPC ghi nhiều dấu ấn trong công tác đổi mới, đồng hành cùng người lao động. Công đoàn Tổng công ty đã tích cực, trách nhiệm phối hợp với chuyên môn, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tham gia xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến người lao động qua đối thoại, Hội nghị Người lao động tại các đơn vị...; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động tại đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và trên các công trình trọng điểm nhân dịp Tết Nguyên Đán và Tháng Công nhân; thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động trên công trình Đường dây 500kV mạch 3; tích cực đóng góp hỗ trợ đồng bào, đồng nghiệp khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3 (Yagi) gây ra…

Tổng công ty đã ký kết, ban hành Thỏa ước Lao động tập thể mới, bổ sung được 7 điểm có lợi hơn, nâng tổng số các điểm có lợi hơn lên 62 điểm so với luật định.

Tiếp tục nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Khép lại năm 2024 với những thành công ấn tượng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc, Đảng bộ, Công đoàn EVNSPC đạt danh hiệu xuất sắc; Tổng công ty được EVN tặng cờ thi đua xuất sắc, góp thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tổng giám đốc EVN rất ấn tượng với công tác đầu tư xây dựng của EVNSPC trong năm 2024, khi Tổng công ty đã hoàn thành được số lượng công trình rất lớn, đặc biệt là đóng điện được nhiều công trình đã kéo dài nhiều năm. Không chỉ có vậy, EVNSPC cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Mặc dù là đơn vị ở xa nhất nhưng CBCNV EVNSPC đã không quản ngại đường xa, sự khắc nghiệt của thời tiết, tham gia thi công dự án rất nhiệt tình…

Phát huy những thành tích của năm 2024, Tổng giám đốc EVN đề nghị EVNSPC tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dự báo phụ tải, lập kế hoạch; có giải pháp thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ như tinh gọn bộ máy, tăng phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Song song đó, EVNSPC cũng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh các công trình đầu tư xây dựng…

Tiếp thu các chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, ông Lê Văn Trang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cho biết, sự ghi nhận, động viên, khích lệ của lãnh đạo EVN sẽ là động lực để toàn thể người lao động EVNSP phấn đấu hơn nữa, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, đặc biệt là hoàn thành các mục tiêu trong 4 tháng đầu năm, lập thành tích thiết thực chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30-4-1975 / 30-4-2025).