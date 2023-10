Như dự đoán, Hà An Huy trở thành quán quân Vietnam Idol 2023

(PLO)- Sau những màn tranh tài ấn tượng, Vietnam Idol đã tìm ra quán quân của chương trình là Hà An Huy, Á quân thuộc về Hà Minh và Lâm Phúc.

Hà An Huy chính thức trở thành quán quân Vietnam Idol 2023. Ảnh: VĂN HÀ

Tối 21-10, đêm chung kết Vietnam Idol 2023 đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của Top 5 thí sinh gồm Hà An Huy, Xuân Định K.Y, Lâm Phúc, Hà Minh, Thanh Thảo (Muộii).

Khách mời đêm chung kết là Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP và Tăng Duy Tân.

Ba giám khảo trong đêm chung kết. Ảnh: BTC

Hà An Huy đoạt quán quân

Trong đêm chung kết, top 5 sẽ trình diễn ca khúc của riêng mình. Từ top 5 sẽ chọn top 3 được bình chọn cao nhất, sau đó sẽ thể hiện thêm ca khúc. Và thí sinh chiến thắng là người được bình chọn nhiều nhất từ khán giả.

Xuân Định K.Y là thí sinh mở màn với ca khúc Đi đi đi. Ảnh: VĂN HÀ

Theo đó, mở màn cho đêm chung kết là phần trình diễn của Xuân Định K.Y với ca khúc Đi đi đi. Sau đó, Hà Minh trình bày ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu đầy cảm xúc.

Thí sinh Hà Minh

Lâm Phúc tiếp tục với thế mạnh của mình là ballad. Nam thí sinh đã khéo léo phối 2 ca khúc Tình đầu và Phía sau 1 cô gái thành một màn biểu diễn chạm đến trái tim người nghe.

Lâm Phúc với thế mạnh về ballad

Trong đêm chung kết này, Thanh Thảo (Muộii) đã thể hiện ca khúc do mình tự sáng tác mang tên Em còn đẹp lắm. Khép lại màn trình diễn của top 5 là ca khúc Người lạ ơi do Hà An Huy thể hiện.

Thanh Thảo (Muộii) cùng các em nhỏ trong phần biểu diễn

Trình diễn của Hà An Huy

Nhận xét về những màn trình diễn của top 5, ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ sự yêu thích và cho biết không phân tích từng tiết mục. Nữ ca sĩ nhận định đây là những màn trình diễn thực thụ chứ không còn là một bài thi.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết mình không nhận xét thí sinh. Riêng với nhạc sĩ Huy Tuấn, anh bày tỏ sự yêu thích với Xuân Định và Thanh Thảo (Muộii). Bên cạnh đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng cho biết Lâm Phúc là thí sinh hát ballad mà chinh phục được ban giám khảo tại Vietnam Idol.

Với thí sinh Hà Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định tiết mục trong top 5 mới chính là bài hát của thí sinh này và hôm nay Hà Minh thực sự tỏa sáng

"Với Hà An Huy thì anh cho rằng Vietnam Idol đã trở nên be bé với em và anh sẽ đợi huy ở sân khấu lớn hơn" – nam nhạc sĩ nói.

Top 5 thí sinh của Vietnam Idol 2023

Sau đó BTC đã công bố top 3 đi tiếp gồm Hà An Huy, Hà Minh và Lâm Phúc. Hồ Võ Thanh Thảo và Xuân Định dừng chân tại top 5.

Top 3 Vietnam Idol 2023

Tại top 3, các thí sinh thể hiện lại những ca khúc họ từng dự thi ở vòng audition nhưng đã được làm mới hơn.

Theo đó, Lâm Phúc thể hiện sáng tác của Tiên cookie mang tên Tâm sự với người lạ. Hà Minh trình bày Giữa đại lộ đồng tây và Hà An Huy đã thể hiện ca khúc do mình tự sáng tác mang tên Rơi.

Phần trình diễn của Hà An Huy trong top 3. Video: VĂN HÀ

Cuối cùng, với 43,7% lượt bình chọn của khán giả, Hà An Huy chính thức trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới.

Hà An Huy gục xuống khi nghe công bố ngôi vị quán quân thuộc về mình

Mỹ Tâm cùng 3 khách mời gây bùng nổ

Trong đêm chung kết, khán giả và fan hâm mộ mong đợi những màn trình diễn của 3 khách mời.

Sơn Tùng M-TP với ca khúc Em của ngày hôm qua

Ca sĩ Tăng Duy Tân với bài hát Anh đã loop trong niềm đau này. Ca sĩ Đông Nhi thể hiện ca khúc Người ôm pháo hoa. Ca sĩ Sơn Tùng M-TP khuấy động sân khấu Vietnam Idol 2023 qua phần trình diễn Em của ngày hôm qua.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm trên sân khấu ở cuối chương trình khiến khán giả càng thêm phấn khích.

Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Đừng hỏi em, do chính nữ ca sĩ sáng tác và được hòa âm bởi nhạc sĩ Khắc Hưng.Không chỉ vậy, nữ ca sĩ khiến cả trường quay reo hò với màn biểu diễn Cô ấy là ai kết hợp vũ đạo bùng nổ.

Chia sẻ tại chương trình, Mỹ Tâm cũng bày tỏ niềm vui khi được biểu diễn trước hai vị giám khảo Huy Tuấn và Nguyễn Quang Dũng. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tiết lộ sẽ sớm ra mắt sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới.

