Những dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu vitamin C

(PLO)- Cảm thấy mệt mỏi, hay cáu kỉnh, da khô và hư tổn, nướu bị sưng,... có thể là một trong số những dấu hiệu của việc thiếu vitamin C.

Theo Merck Manual, vitamin C ( hay axit ascorbic ) rất cần thiết cho sự hình thành, tăng trưởng và sửa chữa xương, da và mô liên kết (liên kết các mô và cơ quan khác với nhau và bao gồm gân, dây chằng và mạch máu). Nó cũng cần thiết cho hoạt động bình thường của mạch máu.

Vitamin C giúp duy trì răng và nướu khỏe mạnh. Nó giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu. Vitamin C còn giúp vết bỏng và vết thương mau lành.

Vì vitamin C không thể dự trữ trong cơ thể nên chúng ta phải tiêu thụ nó qua thức ăn. NHS khuyến nghị người lớn cần 40mg vitamin C mỗi ngày - điều này có thể thực hiện được chỉ bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh có chứa nhiều trái cây và rau quả.

Bổ sung các loại trái cây họ cam quýt trong chế độ ăn uống để ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin C. Ảnh: Pexels

Nếu bạn không thể nhận đủ vitamin C chỉ thông qua chế độ ăn uống, bạn có thể muốn bổ sung vitamin C. Liều lượng khuyến nghị hàng ngày của vitamin C là 40mg – dùng hơn 1000mg có thể gây đau dạ dày, tiêu chảy và đầy hơi.

Dưới đây là một số dấu hiệu, triệu chứng bạn có thể lưu ý để kiểm tra xem cơ thể mình có đang thiếu vitamin C hay không.

Mệt mỏi và yếu đuối

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng và sự thiếu hụt nó có thể dẫn đến mệt mỏi.

Nhiễm trùng thường xuyên

Vitamin C được biết đến với đặc tính tăng cường miễn dịch. Nếu bạn thấy mình dễ bị cảm lạnh mỗi khi xảy ra, điều đó có nghĩa là hệ thống miễn dịch của bạn có thể bị tổn hại do thiếu vitamin C.

Chữa lành vết thương chậm

Vitamin C rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, một loại protein quan trọng để chữa lành vết thương. Nếu bạn nhận thấy các vết cắt và vết bầm tím lâu lành hơn bình thường thì đó có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu vitamin C.

Đau khớp và cơ

Vitamin C đóng vai trò duy trì các mô liên kết khỏe mạnh, bao gồm cả khớp và cơ. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến đau đớn và khó chịu ở những khu vực này.

Da khô và hư tổn

Là một chất chống oxy hóa, vitamin C giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa. Nếu da bạn bị khô, tổn thương hoặc dễ bị bầm tím thì đó có thể là dấu hiệu cơ thể bạn cần nhiều vitamin C hơn.

Nướu bị sưng và chảy máu

Thiếu vitamin C có thể dẫn đến bệnh scorbut, một tình trạng đặc trưng bởi nướu bị sưng và chảy máu. Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này, điều quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết lượng vitamin C của bạn.

Thay đổi tâm trạng và cáu kỉnh

Vitamin C tham gia vào việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, ảnh hưởng đến tâm trạng. Thiếu vitamin C có thể góp phần làm thay đổi tâm trạng, khó chịu và thậm chí trầm cảm

Cách tăng lượng vitamin C cho cơ thể

Bao gồm các loại trái cây họ cam quýt (cam, chanh, bưởi) trong chế độ ăn uống của bạn và ăn nhiều loại rau nhiều màu sắc như ớt chuông, khoai tây, dâu tây và bông cải xanh.

Uống thuốc bổ sung

Cân nhắc việc bổ sung vitamin C theo hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe, theo The Times of India.

NHẬT LINH (T/H)