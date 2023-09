Những dấu hiệu của việc thiếu hụt vitamin C dễ bị bỏ qua

(PLO)- Mệt mỏi, đau khớp, nướu bị viêm và chảy máu, da khô và thô ráp,... có thể là những dấu hiệu của việc thiếu hụt vitamin C.

Theo The Times of India, vitamin C giữ cho da, mạch máu, xương và sụn khỏe mạnh. Sự thiếu hụt vitamin thiết yếu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Dưới đây là một số dấu hiệu thiếu vitamin C mà bạn dễ bỏ qua.

Thiếu máu

Vitamin C giúp hấp thu sắt non-heme. Thiếu vitamin này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, gây mệt mỏi, da nhợt nhạt và khó thở.

Mệt mỏi

Cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu ớt bất thường ngay cả khi đã ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn không có đủ vitamin C. Điều này được biểu hiện bằng tình trạng yếu cơ và giảm thể lực.

Đau khớp

Đau và khó chịu ở khớp thường được cho là do quá trình tổng hợp collagen bị suy giảm, xảy ra khi cơ thể không có đủ vitamin C.

Nướu sưng

Nướu bị viêm và chảy máu, một dấu hiệu điển hình của bệnh Scorbut khi cơ thể thiếu vitamin C.

Dễ bầm tím

Do thiếu vitamin C nên khả năng bị bầm tím do mạch máu bị suy yếu sẽ tăng lên.

Chữa lành vết thương chậm

Nếu cơ thể bạn không có đủ vitamin C, vết thương của bạn sẽ lâu lành hơn và có thể dễ bị nhiễm trùng hơn.

Da khô, thô ráp

Do thiếu vitamin C, da trở nên không khỏe mạnh, khô và thô ráp.

Trầm cảm

Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa mức vitamin C thấp và việc tăng nguy cơ rối loạn tâm trạng và trầm cảm, theo The Times of India.

NHẬT LINH