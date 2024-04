Những giọt nước nghĩa tình thấm mát lòng dân miền hạ

Gần một tháng nay, nắng nóng tiếp tục kéo dài, làm cạn kiệt nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cũng như nước sinh hoạt tại các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc (Long An).

Hiện chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp bách, giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mang nguồn nước ngọt về giúp đỡ cho bà con.

Trong đó, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh Long An cũng huy động lực lượng và phương tiện chở nước sạch đến cấp miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, có những nhóm, hội đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tham gia đem nước ngọt về cho bà con vùng hạ của huyện Cần Giuộc.

Mới đây, 7-4, Tỉnh Đoàn Long An phối hợp Đội tình nguyện Bạn hữu đường xa “Tân An Long An”, Bạn hữu đường xa “Châu Thành Long An” và Team R-H cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Giọt nước nghĩa tình” tại huyện Cần Giuộc.

Hơn 30 thành viên của nhóm bạn hữu đường xa với 10 xe tải (mỗi xe chở từ 3 đến 10 khối nước) đã tích cực bơm hơn 120 khối nước sạch để chuẩn bị lên hỗ trợ nước ngọt cho người dân tại hai xã Phước Vĩnh Đông và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Anh Trương Thanh Tùng (Trưởng nhóm bạn hữu đường xa huyện Châu Thành) cho biết: “Đây là những tài xế trong nhóm bạn hữu đường xa của huyện Châu Thành và TP. Tân An (Long An), qua nguồn thông tin hạn mặn, người dân thiếu nước xài nên anh em tài xế trong nhóm gom lại, vận động nguồn nước để chở nước phục vụ bà con. Ban đầu thì kinh phí do anh em tự bỏ ra, ai có xe bỏ xe, ai có sức bỏ sức rồi vài chuyến có một số mạnh thường quân hỗ trợ tiền dầu, vậy là anh, em tiếp tục chở nước miễn phí cho người dân”.