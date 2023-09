Những hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay Nội Bài

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chín quan chức cấp cao Mỹ.

Danh sách gồm: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống, ông John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink;

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.