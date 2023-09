Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Việt Nam

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Hà Nội vào chiều 10-9, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11-9.

Khoảng 15 giờ 35 ngày 10-9, Chuyên cơ không lực 1 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ cánh xuống Việt Nam, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11-9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Việt Dũng.

Đại sứ Marc E. Knapper và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã có mặt tại sân bay, nồng nhiệt chào đón Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.

Đến lúc 16 giờ 44 đoàn xe của Tổng thống Mỹ bắt đầu di chuyển vào Phủ Chủ tịch.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023) đánh dấu lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ.

Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả 3 cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam; có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân.

Hai bên sẽ rà soát lại quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế - thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Hai bên cũng dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỷ vật chiến tranh, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước. Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỉ USD.

VIẾT THỊNH - PHI HÙNG