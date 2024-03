Những hoạt động, sự kiện hấp dẫn tại Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2024

Sáng 12-3, UBND huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức họp báo giới thiệu thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Dinh Cô diễn ra tại thị trấn Long Hải (dự kiến từ 17 đến 25-3, nhằm ngày 8 đến 16-2 âm lịch năm Giáp Thìn).

Lễ hội truyền thống Dinh Cô Long Hải, huyện Long Điền là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam bộ với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an và cầu cho ngư dân được mùa biển thuận lợi.

Năm 2023, Lễ hội Dinh Cô Long Hải cùng với Lễ hội Nghinh Ông, phường Thắng Tam, Vũng Tàu là hai lễ hội truyền thống của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Bộ VH-TT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Theo ban tổ chức, năm nay Lễ hội Dinh Cô được tổ chức với nhiều hoạt động ở phần lễ và phần hội. Về phần lễ, ngoài các nghi thức cúng truyền thống, nghi thức thỉnh Long Vị sẽ được bố trí sân khấu nhỏ hình con thuyền để khi Long Vị được thỉnh vào bờ người dân, du khách sẽ rất thuận lợi để theo dõi, chiêm bái.

Huyện Long Điền tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Dinh Cô ở thị trấn Long Hải năm 2024. Ảnh: TK

Về phần hội, Lễ hội Dinh Cô năm 2024 sẽ tổ chức thêm nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái như: Chương trình sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành Di tích Lịch sử Văn hóa Dinh Cô; Mộ Cô kết hợp chương trình đờn ca tài tử.

Chương trình sân khấu hóa là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Dinh Cô năm nay được huyện đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc sắc, hấp dẫn. Chương trình sẽ diễn ra tối khai mạc.

Ngoài ra, trong 8 ngày còn có các hội thi dân gian như: Hội thi đan lưới, cột lưới; đi cà kheo trên cát; hội thi ném Còn; thi thả diều và biểu diễn diều nghệ thuật.

Đặc biệt, huyện Long Điền phối hợp với Sở VH-TT tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ với quy mô cấp tỉnh thu hút các vận động viên trong và ngoài tỉnh về tham gia. Giải bắt đầu khai mạc từ sáng 13-3.

Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2023. Ảnh: NGUYỄN THÁI AN

Tại buổi họp báo, các phóng viên cũng đã đặt các câu hỏi với ban tổ chức về công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, bãi đậu xe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bố trí buôn bán hàng rong, ngăn chặn tình trạng tăng giá vé giữ xe, ăn uống…

Lãnh đạo huyện Long Điền cùng thị trấn Long Hải, các ngành, Sở VH-TT đã thông tin đến các cơ quan báo chí công tác chuẩn bị cho lễ hội, trả lời những vấn đề các phóng viên đặt ra.

Theo đó, huyện Long Điền đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bãi tắm; nhà vệ sinh phục vụ du khách.

Bên cạnh đó là công tác quản lý chất lượng các hoạt động kinh doanh, buôn bán, đồng thời cho biết sẽ công bố số điện thoại đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ nếu có vấn đề xảy ra. Ban tổ chức cũng bố trí nhiều chốt an ninh trật tự, phối hợp ngăn chặn các đối tượng kẻ gian lợi dụng lễ hội để trộm cắp, cướp giật tài sản...

Đến nay, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

