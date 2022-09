Những lợi ích bất ngờ của trái bắp

Theo Eat This, Not That, bắp (hay còn gọi là ngô) là một nguồn cung cấp carotenoid chống oxy hóa tốt, chẳng hạn như lutein và zeaxanthin. Nó cũng là một nguồn phong phú của nhiều loại vitamin và khoáng chất.

Tiêu thụ ngô vừa phải có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Dưới đây là những lợi ích mà bắp mang lại.

Bắp có thể làm giảm cholesterol

Nếu bạn muốn duy trì cholesterol ở mức lành mạnh, thêm một ít dầu bắp vào chế độ ăn uống có thể là một phương pháp hiệu quả.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Nutrition cho thấy, trong một nhóm 25 người trưởng thành có lượng cholesterol cao, tiêu thụ 4 muỗng canh dầu bắp mỗi ngày làm giảm mức cholesterol nhiều hơn so với những người tiêu thụ một lượng dầu dừa tương đương.

Có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bổ sung bắp vào chế độ ăn uống có thể là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan của nó.

Một nghiên cứu được công bố trên PLOS One cho thấy rằng, các sắc tố anthocyanin được tìm thấy trong bắp tím có liên quan đến việc cải thiện sự hấp thụ glucose và tăng tiết insulin, cũng như kích hoạt thụ thể axit béo tự do và glucokinase, hai dấu hiệu sinh học liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Có thể cải thiện vi khuẩn đường ruột

Sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột là điều cần thiết không chỉ giữ cho đường tiêu hóa của bạn khỏe mạnh, mà còn thúc đẩy sức khỏe toàn bộ cơ thể, vì khoảng 70% hệ thống miễn dịch của cơ thể nằm trong ruột.

Thêm một ít bắp vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giữ nguyên sự cân bằng thiết yếu này.

Một nghiên cứu được công bố trên PLOS One cho thấy chất xơ hòa tan trong bắp có tác dụng tiền sinh học, làm tăng số lượng vi khuẩn bifidobacteria có lợi trong đường tiêu hóa của các đối tượng nghiên cứu.

Có thể giúp bạn no lâu hơn

Thưởng thức một ít bắp rang bơ như một món ăn nhẹ, có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng giữa các bữa ăn mà không cần chuyển sang các món ăn vặt có hàm lượng calo cao, theo Eat This, Not That.