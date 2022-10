Những mẹo cần nhớ về an toàn cho trẻ em khi ngồi trên ô tô

(PLO)- Dưới đây là những mẹo rất quan trọng mà bạn cần nhớ vì nó liên quan đến an toàn cho trẻ em khi ngồi trên ghế xe hơi.

Chọn vị trí ngồi an toàn cho bé

Ghế ngồi cho trẻ nhỏ quay mặt về phía sau là lý tưởng nhất vì nó bảo vệ cột sống, cổ và đầu của trẻ.

Do đó, bạn nên cho bé sử dụng ghế ô tô quay mặt về phía sau trong vài năm đầu tiên cho đến khi trẻ vượt qua giới hạn cân nặng và chiều cao khuyến nghị.

Một điều quan trọng cần lưu ý là trẻ em ngồi ghế quay mặt về phía sau nên ngồi ở ghế sau cách xa túi khí.

Ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi của trẻ

Đối với trẻ sơ sinh, cha mẹ nên mua và lắp thêm ghế ngồi cho trẻ, có thể đặt ở hàng ghế trước và quay mặt về phía sau. Hoặc sử dụng nôi xách tay cho bé nằm, chú ý thắt dây an toàn trong nôi hoặc trên xe.

Đối với trẻ 9 tháng đến 6 tuổi, nếu đặt bé ngồi ở ghế trước thì nên xoay ghế cho mặt bé hướng về phía sau, và tương tự khi ngồi ở phía sau. Tuy nhiên, nên để bé ngồi phía trước và quay mặt lại phía sau sẽ an toàn hơn.

Khi trẻ đã qua 9 tuổi, cha mẹ có thể cho trẻ sử dụng ghế ngồi và thắt dây cho bé như người lớn.

Luôn thắt dây an toàn và bỏ bớt quần áo cồng kềnh

Trẻ nhỏ khi ngồi ô tô cũng cần được thắt dây an toàn vì khi đi xe, có rất nhiều tình huống không lường trước được, có thể như cua xe hay đi vào địa hình không bằng phẳng. Vì vậy việc thắt đai an toàn sẽ đảm bảo an toàn hơn cho con của bạn.

Bạn hãy nhớ là khi thắt dây an toàn thì nên bắt chéo qua ngực và vai của bé. Nếu đai an toàn bắt qua cổ bé thì nên kê thêm đệm để chỗ ngồi cao hơn, tránh trường hợp chấn thương cổ khi có va chạm xảy ra.

Mặc cho con quần áo thoải mái chống cồng kềnh để dây đai được giữ chặt hơn và bạn có thể phủ lên một chiếc áo khoác hoặc chăn lên dây đai có khóa để giữ ấm cho con.

Đăng ký ghế ô tô của bạn với nhà sản xuất

Khi bạn đã mua ghế ô tô, bạn hãy đăng ký với nhà sản xuất để đảm bảo quyền lợi và các chính sách hậu mãi về sau.

Lắp đặt ghế đúng cách

Lắp đặt ghế ô tô đúng cách là quan trọng nhất để giữ an toàn cho con bạn. Việc lắp đặt không đúng cách có thể làm giảm hiệu quả của ghế và khiến con bạn gặp rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Để kiểm tra mình gắn đã đúng cách chưa bạn có thể kéo ghế thật mạnh, thử lắc qua lắc lại, nếu ghế không di chuyển tức là bạn đã gắn đúng cách.

Thường xuyên kiểm tra ghế ngồi và chốt cửa trước khi chạy

Kiểm tra ghế ô tô thường xuyên cũng là điều cần thiết để đảm bảo rằng nó không bị hư hỏng và hoạt động bình thường.

Đặc biệt, trước khi cho xe chạy cần kiểm tra khóa chốt cửa, tránh trường hợp trẻ nghịch ngợm, bất ngờ mở cửa xe gây nguy hiểm. Tất cả các xe ô tô đều được trang bị chốt cửa an toàn cho trẻ nhỏ ở cửa sau. Khi gạt chốt này thì người ở bên trong sẽ không mở được cửa.

Xem xét tiền sử bệnh của con bạn

Khi lắp ghế ô tô cho con bạn, hãy xem xét tiền sử bệnh của con. Biện pháp này thường hữu ích trong trường hợp xảy ra tai nạn mà người sơ cứu và nhân viên y tế cần biết liệu đứa trẻ có bất kỳ bệnh lý hoặc dị ứng nào hay không.

Tuân thủ đúng luật an toàn giao thông

Đảm bảo an toàn cho bạn chính là đảm bảo an toàn cho con bạn. Vì vậy, cần nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.

Bạn nên để ý các biển báo giao thông, cũng như các ký hiệu chỉ đường, đèn đỏ nhằm tránh các trường hợp bất cẩn dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra.

