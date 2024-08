Những người thợ may cờ Tổ quốc: “Vất vả dịp lễ 2-9 nhưng rất đỗi tự hào!” 30/08/2024 20:26

Bén duyên với nghề may cờ Tổ quốc hơn 10 năm nay, dù ở tuổi 70, bà Kim Hồng (ngụ TP.HCM) vẫn cần mẫn bên chiếc máy may, tỉ mỉ từng mũi kim trên tấm vải đỏ mỗi khi sắp đến những dịp đặc biệt của đất nước. Bà Hồng vốn làm nghề may từ năm 19 tuổi, sau thời gian nhận hàng của các tiệm về nhà may, bà được ngỏ ý mời may cờ Tổ quốc và gắn bó từ đó đến nay. Với dịp 2-9 năm nay, đơn hàng đặt cờ đổ về nhiều, bà Hồng làm cả vào ban đêm để kịp cung ứng cho thị trường.

Dù phải chạy đua với thời gian để kịp các đơn hàng nhưng bà Hồng luôn ý thức với lá cờ Tổ quốc thiêng liêng phải được may cẩn thận, chuẩn xác, không được phép may ẩu.

Video: Các xưởng may cờ tất bật dịp Quốc khánh 2-9. THỰC HIỆN: NHẬT DIỄM

Bà Hồng cho biết: “Trung bình sẽ mất khoảng 5-10 phút để hoàn thành một lá cờ. Để may được lá cờ đẹp, không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà người thợ cần phải đặt cả cái tâm mình vào sản phẩm”.

“Nhiều lúc đi ngoài đường thấy lá cờ do chính mình may được treo lên, lòng tôi thấy rất phấn khởi. Tôi chỉ ước mình sống lâu để được may cờ”, bà Hồng hào hứng kể.

Tại cơ sở chuyên may cờ Tổ quốc Hải Yến với thâm niên hơn 10 năm ở TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, hàng chục thợ may làm việc liên tục để kịp những đơn hàng cung ứng cho thị trường trong dịp cao điểm. Cờ Hải Yến chủ yếu phục vụ thị trường miền Nam và miền Trung. Chủ cơ sở cho biết từ đầu năm 2024 đến nay số lượng đơn đặt hàng cờ Tổ quốc tăng 300% so với năm ngoái, riêng với dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, đơn hàng đổ về nhiều, tầm khoảng tháng 7 khách đã bắt đầu đặt những đơn đầu tiên cho dịp lễ.

Để hoàn thiện một lá cờ Tổ quốc, những người thợ sẽ chia nhau các công đoạn, người đo cắt vải, người may cờ. Mỗi lá cờ đều phải được may đúng các chỉ số, kích thước theo quy định nên đòi hỏi người thợ phải thực sự tỉ mỉ, cẩn thận trong từng đường kim, mũi chỉ.

Khâu khó nhất là phải cắt đồng đều ngôi sao 5 cánh và đính lên đúng tâm của lá cờ. Ngôi sau sẽ được may cẩn thận ở cả hai mặt để lá cờ khi hoàn thành không chỉ đúng về tiêu chuẩn mà còn phải sắc nét, cân đối và có độ bền bỉ theo thời gian.

Ngôi sao được các người thợ cài kim vào để không bị di chuyển, xô lệch trong quá trình may.

Đảm nhận khâu cắt tại cơ sở, anh Nguyễn Văn Thao (35 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) cho biết: “Dù đã có sự trợ giúp của máy móc nhưng một số công đoạn như cắt ngôi sao vẫn phải tự đo đạc, thực hiện cắt thủ công để khi may vào lá cờ được chuẩn xác và sắc nét hơn”.

Anh cũng nhấn mạnh: “Lá cờ Tổ quốc thiêng liêng nên mỗi hành động, thao tác người thợ đều phải nâng niu, trân quý”.

Chị Trần Thị Sửu (39 tuổi) gắn bó với nghề may cờ Tổ quốc 10 năm tại cơ sở. Chị chia sẻ: “Nghề may cờ Tổ quốc làm cho mình yêu nước và hào hứng hơn mỗi khi đến dịp trọng đại của đất nước".

Vui khi số lượng đơn hàng tăng cao nhưng bà Phạm Thị Anh (chủ cơ sở cờ Hải Yến) cũng đau đáu nỗi lo trong lòng khi những người thợ làm nghề ngày càng ít, trăn trở sẽ thiếu người nối nghề cho mai sau.

Chị Anh cho biết: “Người may cờ thì nhiều nhưng để may được một lá cờ đẹp và chuẩn thì rất hiếm, nhất là cờ Tổ quốc và cờ Đảng đòi hỏi người thợ phải cẩn thận, may chuẩn chỉnh để lá cờ không bị lệch”.

Chị Anh tâm sự thêm: “Hiện cơ sở tôi những người may được cờ Tổ quốc rất ít nên tôi lo lắng sẽ thiếu thợ nối nghề cho mai sau. Tôi cũng đã đăng tuyển rất nhiều nhưng đa số đều không đạt được yêu cầu may cờ Tổ quốc”.

Trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, hàng triệu lá cờ rực rỡ được treo lên ở khắp mọi miền đất nước. Nhìn những lá cờ bay phấp phới không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn là niềm tự hào của những người thợ may cờ Tổ quốc.