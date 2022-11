Những thói quen ăn uống có thể dẫn đến khô da

(PLO)- Có một số thói quen ăn uống có khả năng ảnh hưởng đến khả năng giữ ẩm của cơ thể chúng ta, chẳng hạn như uống không đủ nước, ít ăn cá, không ăn lòng đỏ trứng,...

Theo Eat This, Not That, có nhiều giải pháp mà mọi người dựa vào để giúp ích cho vùng da khô, bao gồm thoa kem dưỡng ẩm lên da, sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà và tránh tắm nước quá nóng. Nhưng những gì chúng ta đưa vào cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến làn da của chúng ta.

Lựa chọn chế độ ăn uống có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến cách cơ thể giữ ẩm. Nếu bạn đang bị khô da, đây là những thói quen ăn uống có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng khô da của bạn.

Không uống đủ nước

Nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước, kết quả là da của bạn có thể bị khô.

Sarah Allen, bác sĩ da liễu và người sáng lập Skin Clique chia sẻ: "Điều quan trọng là uống nhiều nước suốt cả ngày để giữ nước. Điều này không chỉ quan trọng đối với các tế bào của bạn hoạt động ở mức tối ưu, mà còn quan trọng đối với quá trình hydrat hóa da".

Không tiêu thụ đủ cá mỗi tuần

Nên ăn khoảng 8 lạng cá mỗi tuần. Cá, đặc biệt là cá có dầu, chứa axit béo omega-3 DHA và EPA, hoặc nhiều loại "chất béo lành mạnh" có thể hỗ trợ các yếu tố như tim mạch, thị giác và sức khỏe tâm thần.

Một số dữ liệu cho thấy hàng rào bảo vệ da có thể bị ảnh hưởng bởi các axit béo omega-3, với tác dụng ức chế hành vi gãi do khô da.

Uống quá nhiều rượu

Thỉnh thoảng uống một ly rượu hoặc một cốc bia có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự toàn vẹn của làn da. Nhưng uống quá nhiều rượu có thể gây mất nước cho cơ thể, điều này có thể dẫn đến nguy cơ bị khô da của một người.

Bỏ qua lòng đỏ khi ăn trứng

Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm vitamin D.

Một số dữ liệu cho thấy mức vitamin D thấp có thể liên quan đến tình trạng hydrat hóa của da.

Một lời khuyên khoa học gần đây từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng, những người khỏe mạnh có thể ăn tối đa một quả trứng hoặc tương đương hàng ngày như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Không bao gồm collagen trong chế độ ăn uống

Collagen là một thành phần phổ biến trong các chất bổ sung, đồ ăn nhẹ và thậm chí cả đồ uống để hỗ trợ sức khỏe làn da.

Bác sĩ da liễu Sarah Allen nói thêm rằng, nếu một người có chế độ ăn uống cân bằng, họ không cần bổ sung collagen.

Thịt bò, thịt gà còn da và nước dùng (gà, thịt lợn và thịt bò) là những nguồn cung cấp collagen tuyệt vời và chúng hoàn hảo để sung vào chế độ ăn uống của chúng ta, theo Eat This, Not That.

NHẬT LINH