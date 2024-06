Những vấn đề sức khỏe thường gặp mà đàn ông có thể gặp phải sau 40 tuổi 19/06/2024 09:31

Theo Times Now, khi chúng ta già đi, có một số bệnh trở nên phổ biến hơn theo thời gian. Điều này là do sự kết hợp của các yếu tố di truyền, lựa chọn lối sống và những thay đổi sinh lý tự nhiên. Do đó, điều cần thiết là phải nhận thức được những vấn đề sức khỏe phổ biến này và bạn phải biết cách quản lý chúng, vì nó có thể dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Những vấn đề sức khỏe thường gặp mà đàn ông có thể gặp phải sau 40 tuổi. Ảnh: Lightstock

Bác sĩ Amit Goel, Giám đốc kiêm Trưởng Đơn vị - Ghép thận và Ung thư tiết niệu, Bệnh viện Max, Gurugram chia sẻ một số vấn đề sức khỏe phổ biến mà nam giới gặp phải sau 40 tuổi và cách giải quyết chúng.

Bệnh tim

Tiến sĩ Amit Goel giải thích bệnh tim vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới. Để kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tim, hãy áp dụng chế độ ăn có lợi cho tim, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh, bỏ hút thuốc và kiểm soát huyết áp và mức cholesterol cũng rất quan trọng. Khám sức khỏe định kỳ là điều cần thiết để theo dõi sức khỏe tim mạch.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường loại 2 trở nên phổ biến hơn sau tuổi 40. Tiến sĩ Amit Goel chia sẻ rằng để kiểm soát bệnh tiểu đường thông qua chế độ ăn uống cân bằng, ít đường tinh luyện và nhiều chất xơ, hoạt động thể chất thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và theo dõi lượng đường trong máu. Thuốc có thể cần thiết, vì vậy hãy làm theo lời khuyên của bác sĩ và đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Vấn đề về tuyến tiền liệt

Tiến sĩ Amit Goel cho biết, các vấn đề về tuyến tiền liệt, bao gồm tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH) và ung thư tuyến tiền liệt, tăng theo tuổi tác. Nên sàng lọc thường xuyên ung thư tuyến tiền liệt, bao gồm xét nghiệm PSA và khám trực tràng kỹ thuật số. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt.

Tăng huyết áp

Huyết áp cao hay tăng huyết áp là vấn đề thường gặp sau tuổi 40. Tiến sĩ Amit Goel chia sẻ, để kiểm soát chứng tăng huyết áp, bạn nên giảm lượng muối ăn vào, có chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, hạn chế uống rượu, tránh thuốc lá và kiểm soát căng thẳng. Thuốc cũng có thể được kê đơn để kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Loãng xương

Mặc dù thường liên quan đến phụ nữ nhưng nam giới cũng có nguy cơ mắc bệnh loãng xương khi có tuổi. Tiến sĩ Amit Goel chia sẻ rằng việc đảm bảo cung cấp đủ canxi và vitamin D thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung là điều cần thiết. Các bài tập chịu trọng lượng như đi bộ, chạy bộ và rèn luyện sức mạnh có thể giúp duy trì mật độ xương.

Tăng cân và béo phì

Quá trình trao đổi chất chậm lại theo tuổi tác, dẫn đến tăng cân. Hãy chống lại điều này bằng cách duy trì chế độ ăn uống cân bằng, kiểm soát khẩu phần ăn và kết hợp hoạt động thể chất thường xuyên. Tiến sĩ Amit Goel chia sẻ tập luyện sức mạnh có thể giúp xây dựng khối lượng cơ bắp, giúp tăng cường trao đổi chất.