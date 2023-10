Ninh Thuận: Mưa lớn làm sạt lở nhiều đoạn đường đèo núi ở tỉnh lộ 707

Ngày 16-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo nhanh tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Tỉnh lộ 707 lên xã Phước Bình, huyện Bác Ái bị xói lở nghiêm trọng. Ảnh: N.B

Theo Đài khí tượng thủy văn, 24 giờ qua, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, vài nơi rất to. Có nơi lượng mưa rất to từ 100 – 200 mm. Trên Sông Cái Phan Rang xuất hiện lũ dưới báo động 1.

Mưa lớn đã làm tỉnh lộ 707 sạt lở tám điểm, đất đá tràn ra đường và hai điểm sụt lún, xói lở hàm ếch dài 5 m, rộng 7 m và sâu 4 m trên mặt đường đoạn thuộc địa bàn xã Phước Hòa, huyện Bác Ái khiến giao thông bị gián đoạn.

Đất đá tràn xuống tỉnh lộ 707. Ảnh: N.B

UBND huyện Bác Ái đã tổ chức khắc phục sạt lở, giải tỏa tạm thời thông xe được 4 điểm bị sạt lở. Tuy nhiên, đoạn Km19 +500 đến Km 20 đá còn tiếp tục rơi nên tạm ngưng hốt dọn. Đoạn bãi đá Pi Năng Tắc từ Km 30 đến Km 32 và đoạn từ Km 38 đến Km 39 người dân báo có sạt lở nhưng đơn vị bảo trì chưa kiểm tra được.

CSGT và các đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi, hạn chế người dân qua lại khu vực vì đá còn tiếp tục rơi.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng làm 20 hộ dân trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn phải di dời vì nước tràn vào nhà.

Hiện tại nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã giảm dần.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi. Vì vậy, người dân chú ý khi đi qua các đường tràn, tràn liên hợp có nước chảy xiết.

Đồng thời, đề phòng sạt lở đất đá trên các tuyến đường tỉnh lộ 707, 705, đường ven biển Phước Dinh – Cà Ná, Vĩnh Hy – Bình Tiên và đèo Sông Pha.

Mưa xối xả ở Huế, học sinh nghỉ học, thủy điện điều tiết nước để đón lũ (PLO)- Tại Thừa Thiên-Huế mưa lớn xối xả khiến nhiều nơi bị ngập, một thủy điện được lệnh điều tiết nước để đón lũ.

HUỲNH HẢI