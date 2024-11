Xe ô tô khách ‘quay 180 độ’ tông chết người phụ nữ bị tạm giữ 22/11/2024 17:06

(PLO)- Ô tô khách không chú ý quan sát, vượt quá tốc độ quy định và không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ Đường Mạnh Hùng (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan công an, tối 20-11, Hùng điều khiển xe ô tô khách 50H-039.82 lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng từ ngã tư Sở Sao đến ngã tư Hòa Lợi.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Phú Nghị (phường Hoà Lợi, TP Bến Cát) thì bất ngờ phanh gấp, xe quay 180 độ rồi xảy ra va chạm với xe máy do ông Cao Văn Miên (59 tuổi) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị M (53 tuổi) lưu thông phía trước cùng chiều.

Hiện trường xe ô tô khách tông chết người.

Vụ va chạm mạnh làm ông Cao Văn Miên bị thương nặng và bà Nguyễn Thị M tử vong.

Camera ghi lại cảnh tai nạn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu xác định lỗi do Đường Mạnh Hùng điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, vượt quá tốc độ quy định và không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.