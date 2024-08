Nissan đang nghiên cứu loại sơn có thể chống lại ánh sáng mặt trời và nhiệt bằng sóng điện từ 07/08/2024 17:14

Nissan đang nghiên cứu loại sơn có thể giúp "hạ nhiệt độ bên trong xe vào mùa hè và giảm mức sử dụng năng lượng của hệ thống điều hòa không khí". Và cốt lõi của tất cả những điều đó là một quá trình gọi là làm mát bức xạ.

Nhà sản xuất ô tô Nissan thử nghiệm loại sơn có thể chống lại ánh sáng mặt trời trên xe của họ và cho kết quả rất tốt. Ảnh: Nissan.

Nói một cách ngắn gọn, làm mát bức xạ là khả năng của vật thể giải phóng nhiệt dưới dạng bức xạ nhiệt, tự làm mát trong quá trình đó.

Đây là một quá trình đã được sử dụng với nhiều mức độ thành công khác nhau trong một số ứng dụng, bao gồm làm đá và tấm chắn nhiệt tàu vũ trụ. Do đó, khi áp dụng cho sơn, làm mát bức xạ sẽ có tác dụng tương tự.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã hợp tác với chuyên gia về sản phẩm làm mát bức xạ Radi-Cool để nghiên cứu loại sơn có thể chống lại ánh sáng mặt trời và nhiệt bằng sóng điện từ.

Sản phẩm được làm từ vật liệu tổng hợp composite không được tiết lộ (còn gọi là siêu vật liệu) có các đặc tính thường không có trong tự nhiên.

Các thành phần chính của sơn là một cặp hạt vi cấu trúc có thói quen phản ứng với ánh sáng. Một trong số chúng phản xạ tia hồng ngoại gần, tia kích hoạt sơn truyền thống tạo ra nhiệt thông qua các rung động ở cấp độ phân tử, trong khi hạt còn lại, tạo ra sóng điện từ.

Dự án nghiên cứu loại sơn có thể chống lại ánh sáng mặt trời và nhiệt bằng sóng điện từ của Nissan đã được triển khai từ năm 2021 và vào tháng 11 năm ngoái, nó đã trở thành hiện thực dưới hình thức thử nghiệm khả thi được tiến hành tại sân bay Haneda ở Tokyo.

Tại đó, lớp sơn đã được áp dụng cho thân xe Nissan NV100 do dịch vụ sân bay All Nippon Airways (ANA) sử dụng.

Nissan cho biết kết quả khá ấn tượng, cả ở đây và trong trường hợp nghiên cứu khác được tiến hành trên loại sơn này.

Trong một thí nghiệm riêng biệt, Nissan đã đỗ hai chiếc xe trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Một trong số chúng được phủ lớp sơn xe thông thường, trong khi chiếc còn lại được phủ lớp sơn đặc biệt và nó cho kết quả khác biệt là rất lớn.

Chiếc xe sử dụng sơn làm mát bức xạ có nhiệt độ bề mặt bên ngoài thấp hơn 12 độ C (53 độ F) so với xe đối chứng. Do đó, bên trong xe mát hơn 5 độ C (41 độ F). Sự khác biệt là do sức mạnh kết hợp của hai hạt sơn đã đủ để giảm sự truyền nhiệt ở mui xe, cửa ra vào và tấm thân xe.

Nhà sản xuất ô tô Nissan cho biết họ đã giải quyết được hầu hết các vấn đề về lớp sơn phủ và con lăn, nhưng vẫn đang giải quyết vấn đề về độ dày.

Theo nhóm nghiên cứu, họ đã giảm độ dày xuống còn 120 micron, nhưng vẫn cao hơn sáu lần so với lớp sơn ô tô thông thường.

Nếu nghiên cứu loại sơn có thể chống lại ánh sáng mặt trời và nhiệt bằng sóng điện từ thành công không chỉ giữ cho xe mát hơn trong ngày hè nóng nực mà còn giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí ít hơn và điều đó dẫn đến tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu.