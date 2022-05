Nổ lớn trong căn phòng trọ ở Bình Thuận, 1 người trọng thương

(PLO)- Do nợ nần, người đàn ông báo tin giả rằng mình bị 3 người chặn đường cướp tài sản khi đang trên đường đi làm thuê.

(PLO)- Bằng cách vay để đáo nợ ngân hàng, chỉ trong hơn một năm bị can đã vay của nhiều người hàng trăm tỉ đồng.

(PLO)- Đến chiều 6-5, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng VKS và Đội CSGT – Trật tự TP điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tông nhiều xe máy trên đường Kha Van Cân.

06/05/2022 11:15

(PLO)- Công an tỉnh Bình Dương không khởi tố bị can mà nhập hồ sơ cho Cơ quan Điều tra Công an TP HCM điều tra, xử lý.