Nóng: Chính thức công bố điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM đợt 2 10/06/2024 12:29

Ngày 10-6, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024.

Đây là đợt thi vừa được tổ chức ngày 2-6 vừa qua với hơn 39.000 thí sinh, trong đó có hơn 29.000 em thi lại lần thứ hai. Kỳ thi nhằm mục đích sử dụng kết quả để xét tuyển sớm vào ĐH-CĐ năm nay.

Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký trước đó.

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: LT

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả phân tích bài thi đánh giá năng lực đợt 2 cho thấy phân bố điểm của 39.031 bài thi có dạng gần phân bố chuẩn, với điểm trung bình 725,8. Điểm cao nhất là 1.116 và điểm thấp nhất là 289.

Phân bố điểm đợt 2 có phần “lệch phải” so với đợt 1. Điều này do trong kỳ thi đợt 2 có 28.013 thí sinh đã tham gia kỳ thi đợt 1 (chiếm 71% tổng số thí sinh đợt 2). Nhóm thí sinh này có kết quả thi đợt 1 cao hơn so mặt bằng chung, có kinh nghiệm thi đợt 1, đồng thời có thêm 2 tháng để ôn tập, tổng hợp kiến thức, nên kết quả làm bài tốt hơn.

Tính chung cả hai đợt, 104.843 thí sinh đã đăng ký dự thi. Phân bố điểm chung của thí sinh có dạng phân bố tự nhiên và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Phân bố điểm năm nay đồng dạng, tương đương với phân bố điểm của các năm trước, thể hiện sự ổn định của đề thi.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực cả 2 đợt thi năm 2024

ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý, thời hạn để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 15-6 vào các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường có tham gia hệ thống xét tuyển chung (66 trường).

Sau đó ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ thực hiện lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển sớm.