Nóng hôm nay ngày 4-10: Trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 17 bị can về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm. Trong đó, bị can Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên bị đề nghị truy tố về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.