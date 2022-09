Nóng Nga-Ukraine 7-9: Kiev tăng tấn công gây nhiều thiệt hại cho Moscow khắp chiến trường

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukriform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công sáu khu vực hiện do Nga kiểm soát, phá hủy ba cụm nhân lực và đẩy lùi các cuộc tiến quân của đối phương gần một số địa phương đông dân cư.

Bộ này cho biết các lực lượng Nga tiếp tục tập trung nỗ lực thiết lập toàn quyền kiểm soát lãnh thổ tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), củng cố vị trí tại các khu vực đã kiểm soát ở các tỉnh Kherson, Kharkiv, Zaporizhia và Mykolaiv.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, phía Moscow đang tăng cường trinh sát trên không bằng máy bay không người lái (UAV), nỗ lực nâng cao khả năng hỗ trợ hậu cần cho quân Nga. Trong ngày 6-9, quân Nga đã hơn 6 lần nã pháo và hơn 10 lần không kích vào các mục tiêu quân sự và dân sự Ukraine, đặc biệt là ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

Ở Donetsk, quân Nga tiếp tục sử dụng súng cối và pháo ống nhắm mục tiêu các TP Avdiivka, Kramatorsk, Slovyansk, Bakhmut, và Novopavlivka. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết phía Moscow liên tục nã pháo vào Zaporizhia và dọc tuyến liên lạc vùng sông Buh.

. Theo Ukrinform, nhiều đơn vị quân Moscow chịu tổn thất nặng và phải rút lui. Các công ty cung cấp dịch vụ chiến đấu ở Nga buộc phải dù tù binh để triển khai tới các khu vực do Moscow kiểm soát ở Donetsk và Luhansk (vùng Donbass). Theo dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, những người này sẽ được ân xá, nhập quốc tịch Nga và trả tiền khi tham chiến ở Ukraine.

. Trong ngày 6-9, lực lượng không quân Ukraine đã 8 lần không kích, phá hủy thiết bị quân sự, hệ thống phòng không và một lượng đáng kể binh sĩ Nga tại các cứ điểm ở Donetsk và sông Buh.

. Các đơn vị phòng không đã bắn rơi 1 máy bay trực thăng, 1 UAV và 5 tên lửa hành trình X-101 của Nga ở các hướng khác nhau. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng vụ việc gây tổn thất lớn đối với Nga và bảo vệ được mạng sống cho nhiều người dân Ukraine.

. Theo Ukrinform, lực lượng mặt đất và pháo binh Ukraine cũng liên tục khai hỏa vào mục tiêu Nga, phá vỡ hệ thống điều khiển và hỗ trợ hậu cần của Moscow. Hiện phía quân đội Nga chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin vụ việc, theo hãng tin Reuters.

. Theo hãng thông tấn TASS, người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự Zaporizhia - ông Yevgeny Balitsky cáo buộc phía Ukraine cố tình phóng hỏa các cánh đồng và phá hủy các kho dự trữ ngũ cốc ở tỉnh này nhằm tạo ra cuộc khủng hoảng lương thực.

Ông nói phía Kiev luôn đốt lửa khi có gió, khiến ngọn lửa lan rộng và rất khó để dập tắt. Ông nói rằng Ukraine đang phá hủy các kho lương thực và nhiều cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra thảm họa sinh thái và lương thực trong khu vực, khiến người dân sợ hãi, không muốn sống và làm việc ở đó.

Ông nhấn mạnh rằng chính quyền khu vực sẽ hỗ trợ những nông dân bị mất mùa do các hành động của Kiev, bao gồm cả hỏa hoạn thiêu rụi các cánh đồng.

. Trao đổi với kênh Rossiya-24, ông Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - cho biết quân Ukraine đang cố gắng chiếm giữ các vị trí tại làng Kodema (thuộc DPR), nhưng đã bị đẩy lùi. Nga đã kiểm soát khu vực này từ cuối tháng 8.

. Theo một phóng viên TASS tại hiện trường, hơn 10 vụ nổ đã xảy ra ở TP Kherson (tỉnh Kherson) vào tối 6-9, có lẽ cũng liên quan đến các hệ thống phòng không của Nga, song hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức. Những tiếng nổ đã được nghe thấy vào khoảng 21:45 giờ Moscow. Nhiều vệt khói tên lửa cũng xuất hiện trên bầu trời TP.

Các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào một số khu định cư ở Kherson kể từ ngày 28-8, khiến nhiều trường học và các cơ sở hạ tầng công cộng đã bị phá hủy và các tòa nhà dân cư bị hư hại.

. Ở một diễn biến liên quan, ông Rodion Miroshnik - đại diện Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Nga - nói rằng tổng cộng 452 dân thường, trong đó có 23 trẻ em sống tại Donbass đã thiệt mạng và 3.565 người (gồm 233 trẻ em) bị thương trong các hành động gây hấn của lực lượng Kiev tại khu vực.

IAEA ra báo cáo nóng về nhà máy Zaporizhzhia

Ngày 6-9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo sau khi thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine), theo đài RT.

Báo cáo không xác định bên nào là “thủ phạm” pháo kích nhà máy trong thời gian qua, song kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động quân sự xung quanh nhà máy cũng như các cuộc pháo kích trong khu vực. Báo cáo còn nhấn mạnh các sự cố tại nhà máy đã vi phạm các nguyên tắc an toàn hạt nhân.

IAEA khuyến nghị các bên nên dừng ngay việc pháo kích nhà máy và các khu vực lân cận để tránh thêm bất kỳ thiệt hại nào. Cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết thêm nỗ lực này đòi hỏi “sự đồng tình của tất cả các bên liên quan về việc thiết lập một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy Zaporizhzhia”.

Trao đổi với đài CNN, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng tình hình tại cơ sở này tiếp tục "rất đáng lo ngại". Ông cảnh báo các bên "đang đùa với lửa" và kêu gọi thiết lập khu vực an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh của cơ sở và người dân ở đó.

Theo Reuters, các thanh tra cho biết họ đã nhìn thấy binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga tại nhà máy. Moscow đã bác bỏ cáo buộc sử dụng nhà máy này như một lá chắn cho các lực lượng của mình.

Ngay sau đó, ông Zelensky đã ca ngợi báo cáo của IAEA, nói rằng nó "nhấn mạnh áp lực mà Nga gây ra cho các nhân viên của chúng tôi ở đó và đề cập rõ ràng đến sự hiện diện quân sự Nga" tại nhà máy.

Tuy nhiên, phía Nga bày tỏ thất vọng trước báo cáo trên, nói rằng điều đáng tiếc là IAEA không xác định được thủ phạm pháo kích nhà máy. Hãng Sputnik cũng đưa tin rằng tài liệu của IAEA đã không quy trách nhiệm cho Ukraine.

Trao đổi với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Vladimir Rogov - thành viên của chính quyền quân sự-dân sự Zaporizhia - cáo buộc IAEA đã “thoái thác trách nhiệm” và “làm ngơ” trước cuộc pháo kích của Ukraine, ngay cả sau khi được cung cấp bằng chứng đầy đủ về hành vi của Kiev.

Moscow cáo buộc phương Tây vi phạm điều khoản thỏa thuận ngũ cốc

Ngày 6-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước phương Tây đã không thực hiện lời hứa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngũ cốc và phân bón của Nga để cho phép Moscow tiếp cận thị trường thế giới, RT đưa tin.

Cam kết này là một phần của thỏa thuận do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và được ký kết tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7, nhằm dỡ phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng những tuyên bố bị “thổi phồng một cách giả tạo” của phương Tây rằng các hành động của Nga ở Ukraine đã làm suy yếu sự ổn định của thị trường lương thực toàn cầu là “ hoàn toàn không đúng sự thật”.

“Các nước phương Tây đang không thực hiện những gì mà Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã hứa, cụ thể là họ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vốn đang ngăn ngũ cốc và phân bón của Nga tiếp cận tự do thị trường thế giới” - ông nói.

Vị ngoại trưởng nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục làm việc với ông Guterres và nhóm của ông để đảm bảo cơ quan này thực hiện các nghĩa vụ theo các thỏa thuận được ký kết ở Istanbul.