NSND Bạch Tuyết, NSƯT Vũ Luân, Trinh Trinh… 'tìm về nguồn cội trăm năm' của cải lương

Chương trình Nghệ sĩ và tri âm với chủ đề Tìm về nguồn cội trăm năm do đài PT&TH Long An thực hiện đã diễn ra vào tối 4-11 với mong muốn đưa người mộ điệu tìm về nguồn cội trăm năm, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương.

Chương trình có sự tham gia của NSND Bạch Tuyết, Trọng Phúc, NSƯT Vũ Luân, Vân Khánh, Trinh Trinh…cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Bảo Châu, Minh Không, Hoàng Tuấn, Thanh Bình...

Chương trình mở màn với ca khúc Tình say khúc tri âm (sáng tác Đăng Ninh) do NSƯT Vân Khánh thể hiện cùng phần minh họa của vũ đoàn Bạch Dương.

Nối tiếp đó, là phần thể hiện của NSƯT Ngọc Đợi với ca khúc Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đặc biệt, khiến khán giả vỗ tay không ngớt chính là sự xuất hiện của NSND Bạch Tuyết. Nữ nghệ sĩ đã tái hiện trích đoạn Đời cô Lựu, một trong những vở cải lương gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Khán giả đã dành cho “cô Lựu” Bạch Tuyết những tràng vỗ tay không dứt.

Ngoài ra, chương trình đã tái hiện trích đoạn Kim Vân Kiều của tác giả Quy Sắc-Mộc Linh, trích đoạn San Hậu, Lưu Kim Đính và nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả.

Chương trình Nghệ sĩ và Tri âm do Đài PT&TH Long An thực hiện, đã ra đời gần 15 năm qua. Qua nhiều lần đổi mới đến nay chương trình được thực hiện định kỳ 1 quý 1 lần và được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, phát thanh trực tiếp trên sóng FM - 96.9MhZ; Livestream trên trang Youtube - Fanpage Long An TV - Đài PT và TH Long An.