Nữ giám đốc 'nổ' quen lãnh đạo cấp cao để lừa tiền tỉ 27/08/2024 18:54

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can Đỗ Thị Thu Trang (37 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng thương mại địa ốc Dolla Land), địa chỉ ở xã Long An, huyện Long Thành, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét nơi ở của bị can. Ảnh: CAĐN.

Theo thông tin ban đầu, Đỗ Thị Thu Trang luôn giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao và đang thực hiện nhiều dự án khu dân cư, điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nữ giám đốc này nhận góp vốn của một số người với số tiền lên tới hàng tỉ đồng của nhiều người sau đó tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án và thông báo đến người dân là bị hại, người liên quan đến vụ án trên hãy liên hệ ngay Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) để trình báo.